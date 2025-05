"Partia hejterów". Mentzen uderza w PO

Mentzen napisał w mediach społecznościowych, że za postami, które uderzają w niego, stoi partia PO, a nie sztab kandydata tego ugrupowania na prezydenta.

"To, że Platforma atakuje mnie w taki sposób, w ogóle nie dziwi. Od dawna jest to partia hejterów, zatrudniająca hejterów, która poza okłamywaniem wyborców i hejtem, nie ma wiele do zaproponowania" – napisał na portalu X parlamentarzysta.

"Chciałbym tylko wiedzieć, dlaczego robi to partia Platforma Obywatelska, a nie KW Rafała Trzaskowskiego? Trwa kampania wyborcza i reklama sponsorowana, atakująca kandydata w tych wyborach, powinna być chyba opłacona przez komitet wyborczy. W innym przypadku jest to chyba złamanie zasad finansowania kampanii?" – zapytał kandydat Konfederacji na prezydenta.

Trzaskowski faworytem, Mentzen na podium

Według najnowszego sondażu faworytem do wygrania wyborów prezydenckich jest Rafał Trzaskowski.

Jak wynika z badania United Surveys, kandydat Koalicji Obywatelskiej z wyraźną przewagą wygrałby obie tury głosowania. Za nim uplasowali się Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Pozostali kandydaci mają już znacznie niższe poparcie.

Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 31,6 proc. respondentów. W porównaniu do badania przeprowadzonego przed tygodniem to mniej o 0,1 pkt proc. Karol Nawrocki może z kolei liczyć na 24,7 proc. głosów. To spadek o 2,9 pkt proc. Trzeci Sławomir Mentzen uzyskał 12,8 proc. wskazań, co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc.

Hołownia poza pierwszą trójką

Na dalszych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia z wynikiem 8 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.) oraz Magdalena Biejat, na którą chce głosować 5,6 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt proc.).

Adrian Zandberg uzyskał 4,3 proc. głosów, Krzysztof Stanowski 2,5 proc., Grzegorz Braun 2 proc., a Marek Jakubiak – 1,5 proc. Pozostali kandydaci otrzymali łącznie 1 proc. wskazań.

6 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

