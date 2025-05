"Służby Tuska wchodzą do gry". Morawiecki o sprawie Nawrockiego

Dziennikarze Onetu przekonują, że Karol Nawrocki posiada dwa mieszkania, a nie jak twierdził jedno. O sprawie piszą Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz. W trakcie debaty Nawrocki, podczas wymiany zdań z Magdaleną Biejat na temat podatku katastralnego, stwierdził, że posiada jedno mieszkanie.

Prezes IPN na co dzień mieszka wraz z rodziną w Gdańsku w trzypokojowym mieszkaniu. "Do dziś w księdze wieczystej lokalu wpisana jest hipoteka na kwotę 571 tys. 481 zł i 60 gr. To właśnie ten lokal oddalony jest o 5 km od słynnych apartamentów hotelowych Muzeum II Wojny Światowej, z których Karol Nawrocki korzystał wielokrotnie w czasie, gdy pełnił funkcję dyrektora tej placówki" – czytamy na Onecie. Dziennikarze przekonują jednak, że Nawroccy mają ponadto posiadać kawalerkę położoną nieopodal swego pierwszego mieszkania.

Reakcja sztabu Nawrockiego

Na te doniesienia zareagował już sztab Karola Nawrockiego. Rzecznik Emilia Wierzbicki opublikowała oświadczenie.

"Wszystkie informacje o posiadanych mieszkaniach dr Karol Nawrocki zawierał od lat w oświadczeniach majątkowych. Wszystkie informacje były też przedmiotem informacji przedkładanych służbom udzielającym certyfikaty dostępu do informacji niejawnych i owocowały zawsze przyznaniem najwyższych klauzul bezpieczeństwa" – podkreślono w komunikacie.

"Z tytułu posiadania nieruchomości rodzina Nawrockich nie uzyskuje żadnych dochodów. Mieszkanie jest w dyspozycji osoby, którą od wielu lat, jeszcze jako działacz społeczny w gdańskiej dzielnicy Siedlce, jako jedyny opiekował się dr Karol Nawrocki" – dodano.

Morawiecki: Karol Nawrocki to krystaliczny człowiek

Posłowie PiS Andrzej Śliwka i Anna Gembicka zapowiedzieli w poniedziałek kontrolę w biurze ministra koordynatora służb specjalnych. Parlamentarzyści uważają, że aparat państwowy został wykorzystany do ataku na Karola Nawrockiego. Do sprawy odniósł się też w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

– Chcecie zobaczyć, jak działa system III RP? Proszę bardzo, to dzisiejszy paszkwil na portalu Onet. Od wielu dni dziennikarze śledczy donoszą o tym, że na ratunek kampanii Rafała Trzaskowskiego wysłano już Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – mówi w nagraniu, opublikowanym na portalu X, Morawiecki.

– Wiedzą, że przegrana Trzaskowskiego to koniec ich układu. Wiedzą, że bez swojego człowieka w Pałacu Prezydenckim nie domkną układu i nie stworzą państwa dla swoich elit – zauważył poseł PiS.

Jak podkreślił były premier, „Karol Nawrocki to krystaliczny człowiek”. – Polska potrzebuje takiego właśnie prezydenta jak Karol. Otwartego na drugiego człowieka, znającego się na sprawach międzynarodowych – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Nie wierzcie w nic, co piszą cyngle tej władzy. Po wielkim sukcesie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i po jego spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem Platforma Obywatelska wpadła w totalną panikę. Nie dajmy się nabrać na ich paszkwile i postawmy tamę temu kłamstwu. I na koniec – w wolnej Polsce zapłacicie karę za to, co teraz robicie – podkreślił parlamentarzysta.

twitterCzytaj też:

"Atak na Nawrockiego". Politycy PiS z kontrolą poselskąCzytaj też:

Co Trump powiedział Nawrockiemu? Bielan ujawnia