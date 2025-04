Dziennikarze: Nawrocki ma ukryte mieszkanie

O sprawie piszą Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz. W trakcie debaty Nawrocki, podczas wymiany zdań z Magdaleną Biejat na temat podatku katastralnego, stwierdził, że posiada jedno mieszkanie.

Prezes IPN na co dzień mieszka wraz z rodziną w Gdańsku w trzypokojowym mieszkaniu. "Do dziś w księdze wieczystej lokalu wpisana jest hipoteka na kwotę 571 tys. 481 zł i 60 gr. To właśnie ten lokal oddalony jest o 5 km od słynnych apartamentów hotelowych Muzeum II Wojny Światowej, z których Karol Nawrocki korzystał wielokrotnie w czasie, gdy pełnił funkcję dyrektora tej placówki" – czytamy na Onecie.

Dziennikarze przekonują jednak, że Nawroccy mają ponadto posiadać kawalerkę położoną nieopodal swego pierwszego mieszkania.

Wybory prezydenckie. Cztery debaty za nami

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich pozostał niecały miesiąc. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. Na obecną chwilę wszystkie dostępne sondaże pokazują, że w II turze Karol Nawrocki zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim.

Za nami są już cztery debaty organizowane przez największe telewizje. Pierwsza została organizowana przez TV Republika, wPolsce24 i TV Trwam na rynku w Końskich. Druga odbyła się tego samego dnia, tuż po pierwszej, w hali sportowej w Końskich i rzekomo miała być organizowana przez sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dyskusję prowadzili dziennikarze TVP, TVN i Polsatu. Kwestia finansowania oraz organizacji tego wydarzenia do dzisiaj budzi kontrowersje.

Trzecia debata odbyła się w studiu Telewizji Republika. Ostatnią zorganizowała redakcja "Super Expressu". Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich TV Republika chce zorganizować jeszcze jedną debatę – najprawdopodobniej 9 maja.

