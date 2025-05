Trzaskowski: To mój komunikat do Lewicy i Hołowni

W środę kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta odwiedził Wrocław. Rafał Trzaskowski mówił o wartościach oraz potrzebie współpracy. Zadeklarował, że jest "absolutnie gotów wyciągnąć rękę do wszystkich", nawet tych, którzy obecnie "bywają odrobinę złośliwi". Była to aluzja do działań m.in. lidera Polski 2050, który zaprosił Trzaskowskiego na debatę "jeden na jeden". Kandydat KO odmówił wzięcia udziału w tym spotkaniu.

– Powiedzieć im, co możemy razem zrobić. I to też mój jasny komunikat do innych polityków i polityczek Lewicy, ale również do Szymona Hołowni. Naprawdę szukam tego, co nas łączy i jestem gotów z wami współpracować, po to by realizować ten dobry, pozytywny program dla młodych ludzi – powiedział prezydent Warszawy.

Mieszkanie Nawrockiego

Trzaskowski nie omieszkał również nawiązać do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat ogłosił dzisiaj, że przekazuje nieruchomość na cele charytatywne.

– W momencie, kiedy mówimy o wartościach, zwłaszcza w tych ostatnich dniach okazało się, że nie wolno nam zapominać o wartościach najbardziej podstawowych. O uczciwości. O bezinteresowności. Drodzy państwo, o tym też są te wybory, które przed nami. Właśnie o uczciwości i bezinteresowności – stwierdził prezydent Warszawy.

Trzaskowski po raz kolejny odniósł się również do sprawy polskiej flagi, którą Nawrocki zostawił w studiu po jednej z debat. Polityk Platformy Obywatelskiej powiedział, że flaga "to jest symbol absolutnie święty".

– Oczywiście zdarzają się ci, którzy są w stanie o fladze zapomnieć, ale olbrzymia większość z nas o fladze zawsze pamięta. Flaga przypomina nam o czymś, co najważniejsze […] a mianowicie o wartościach – stwierdził.

