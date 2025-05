Nawrocki: Te wybory są o suwerenności

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta Polski przestrzegał przed zwycięstwem Rafała Trzaskowskiego i "domknięciem systemu" jaki w konsekwencji nastąpi w kraju.

– Domknięcie systemu demokracji warczącej Donalda Tuska poprzez zainstalowanie w Pałacu Prezydenckim Rafała Trzaskowskiego będzie oznaczało jednowładztwo jednego środowiska politycznego, Platformy Obywatelskiej. Te wybory są o suwerenności. Możecie mieć prezydenta, który będzie mówił "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”, albo prezydenta, który nie podejmie żadnej decyzji bez Donalda Tuska, bez oglądania się na Berlin i Brukselę – powiedział Nawrocki w ostatniej części debaty prezydenckiej.

Prezes IPN podkreślił, że jego kandydatura to efekt "obywatelskiego zrywu". Podziękował swoim wyborcom za wsparcie i dodał, że jest "człowiekiem z krwi i kości" w przeciwieństwie do Trzaskowskiego, który efektem "politycznego laboratorium wspierany przez deweloperów, biznesmenów, pana Sorosa i niemieckie fundacje".

– Proszę i apeluję do was wszystkich, aby każdy z was […] 18 maja miał swoje Monte Cassino. Niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od ognia artyleryjskiego, niezależnie od znoju 18 maja musimy zawiesić biało-czerwoną flagę na wzgórzu, któremu na imię Polska – powiedział.

Debata prezydencka

Po godz. 20 rozpoczęła się debata kandydatów na prezydenta, organizowana przez stacje prawicowe: Telewizję Republika, Telewizję wPolsce24 oraz Telewizję Trwam. Debata odbywa się w nowej formule: pytania zadają nie prowadzący, ale eksperci. To prezes InPost Rafał Brzoska, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, a także prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Podczas debaty pojawiły się także pytania od widzów. W dyskusji nie biorą udziału Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat i Maciej Maciak.

Ten ostatni jako jedyny nie dostał zaproszenia. Podczas odpowiedzi na jedno z pytań, na nieobecność Maciaka uwagę zwrócił Grzegorz Braun.

