"Zgoda". Nawrocki przyznał rację Mentzenowi

W trakcie serii pytań wzajemnych Sławomir Mentzen zapytał Karola Nawrockiego o zgodę na przystąpienie Ukrainy do NATO. Kandydat Konfederacji na prezydenta chciał dowiedzieć się, czy w przypadku zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej i zadośćuczynienie Polska powinna poprzeć akcesję Kijowa do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Nawrocki o Ukrainie w NATO

Nawrocki odparł, że przystąpienie Ukrainy do NATO z pewnością będzie długim procesem. Wyjaśnił również, że sam nie uzależniał zgody na rozszerzenie Sojuszu od kwestii wołyńskiej, lecz jedynie wskazywał, że musi ona zostać rozwiązana, aby można było zacząć dyskusję o akcesji. Dodał, że "prezydent Zełenski zachowuje się nieprzyzwoicie do państwa polskiego". Jak zaznaczył, z pewnością rozwiązanie kwestii ekshumacji polskich ofiar Wołynia mogłoby zapoczątkować drogę dyskusji nad zgodą Polski na akcesję Ukrainy do NATO czy UE.

Jak odpowiedział Mentzen, Polska pod żadnym pozorem nigdy nie może się na to członkostwo Ukrainy w NATO zgodzić. Wskazał, że w przypadku kolejnej agresji Rosji na Ukrainę oznaczałoby to albo włączenie Polski do wojny z Rosją, albo okazałoby się, że Polska nie szanuje art. 5 NATO.

– I wtedy, gdybyśmy my mieli problemy, to Zachód miałby dobrą wymówkę, żeby również nam nie pomóc. Zgoda pod jakimkolwiek pretekstem, kiedykolwiek na przyłączenie Ukrainy do NATO jest dla Polski po prostu śmiertelnie niebezpieczna – powiedział kandydat Konfederacji, na co Nawrocki odpowiedział: "zgoda".

Przypomnijmy, że w tej chwili najczęściej wymienianym państwem, które chciałoby dołączyć do NATO jest Ukraina. 30 września 2022 roku kraj oficjalnie złożył wniosek o członkostwo w Sojuszu. Na początku października 2024 r., po spotkaniu z nowo mianowanym sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina może zostać 33. krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego.

