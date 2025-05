Depolonizacja

Dopiero, co Donald Tusk mówił o repolonizacji polskiej gospodarki. Nie wspomniał ani słowem o tym, dlaczego i czyja to wina, że trzeba ją repolonizować. Pewne jest co innego: otóż liczne przykłady korelacji słów Tuska z jego działaniami, wskazują na to, że powinniśmy się raczej bać przyspieszającej depolonizacji.

Bodaj największe zasługi w depolonizacji polskiej gospodarki ma, obok „wielkiego autorytetu III RP” Leszka Balcerowicza, jeden z najbliższych ludzi Donalda Tuska, wręcz jego patron, Janusz Lewandowski. A przecież i dzisiaj Donald Tusk każdego dnia z „repolonizacją” na ustach, kontynuuje ich dzieło w tempie zastraszającym. O TYM są te wybory Czymże innym jest likwidacja każdej przewagi konkurencyjnej, jaką udało się Polsce wytworzyć w ostatnich latach? Katastrofa Centralnego Portu Komunikacyjnego, wstrzymanie rozwoju polskich portów, likwidacja programu użeglowienia Odry, upadek programu polskiego komputera kwantowego, upadek programu polskiej sztucznej inteligencji, ale też rezygnacja z potężnej dźwigni jaką Polska miała, a może ciągle ma wobec Niemców – czyli reparacji, czy służalcze przyjmowanie każdej ilości migrantów z Niemiec, które dopiero co łajały Polskę, że nie chce drzeć razem z nimi mordy – Herzlich Willkommen.

