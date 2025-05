"Nerwy u Bążura słabiutkie". Morawiecki o reakcji Trzaskowskiego

Poniedziałkowa debata w TVP jest współorganizowana przez Polsat i TVN. Dwie pierwsze rundy to pytania od prowadzących: Doroty Wysockiej-Schnepf z TVP, Piotra Witwickiego z Polsat News i Radomira Wita z TVN. Po każdej rundzie przewidziano pytania wzajemne, a na koniec swobodną wypowiedź każdego z nich. Kolejność zabierania głosu została wyłoniona w drodze losowania.

Na debatę TVP zaproszono wszystkich 13 kandydatów. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Trzaskowski odpowiada na pytanie Nawrockiego

Kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki pytał Rafała Trzaskowskiego o politykę mieszkaniową w kontekście warszawskiej reprywatyzacji. Jako przykład wskazał sprawę kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 66 w Warszawie.

– Jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to ja już kompletnie zmieniłem. Przede wszystkim w Warszawie nie sprzedajmy mieszkań komunalnych, żeby nie było przekrętów takich, jakich pan był udziałem. To pisowcy radni próbowali wrócić do bonifikat – powiedział prezydent stolicy. – Nie oddaliśmy ani jednego mieszkania i remontujemy pustostany, rozwijamy naszą bazę, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne i nie sprzedajmy mieszkań, chyba że jest sytuacja ekstremalna i wtedy dajemy mieszkania zastępcze – dodał.

Te tłumaczenia nie przekonały jednak Nawrockiego. – Oglądałem bardzo ciekawy program i pani Urszula powiedziała, że to, co nie udało się mafii reprywatyzacyjnej, udało się mieście Warszawa za rządów Rafała Trzaskowskiego. Gratulacje, jest pan skuteczniejszy, niż mafia reprywatyzacyjna – powiedział prezes IPN.

– Totalna bzdura – ripostował Trzaskowski. – Pan jest najskuteczniejszy, jeżeli chodzi o mieszkania – dodał.

Nerwy kandydata KO? Gorąca dyskusja w sieci

Uwagę komentujących w mediach społecznościowych zwróciła nerwowa – ich zdaniem – reakcja Rafała Trzaskowskiego.

Głos zabrał m.in. były premier Mateusz Morawiecki. "Ojj nerwy u Bążura słabiutkie, gdy Karol Nawrocki pyta go o mafię reprywatyzacyjną…" – napisał poseł PiS.

Głos w podobnym tonie zabrał Dominik Tarczyński. "Ten obraz mówi wiele o stanie emocjonalnym Trzaskowskiego w trakcie debaty. Nerwy, nerwy, nerwy…" – napisał deputowany do PE.

"Jakiś nerwowy ten Trzaskowski" – zauważył Piotr Nisztor.

"Trzaskowski z rundy na runde coraz gorzej wygląda. Oczy czerwone, ledwo się trzyma mównicy. Czuć nokaut w powietrzu. Czy organizatorzy zabezpieczyli nosze?" – napisał Kacper Kamiński.

"Mam wrażenie, że Trzaskowski jest chory. Brak naturalnej energii, tego błysku w oku, do tego lekka chrypa i odpalanie się dopiero, gdy zostanie sprowokowany przez KN" – zauważył Tomasz Żółciak.

Czytaj też:

