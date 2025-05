Trzaskowski: To jest nasze zobowiązanie obywatelskie

Podczas wiecu w Krakowie Rafał Trzaskowski zadeklarował poparcie dla rozwiązań zwiększających wsparcie socjalne dla artystów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta podkreślał, że "nie możemy zapominać o tym, co tworzy naszą tożsamość narodową".

– Musimy wspierać polską kulturę. Kiedy mówimy o tym, że każdy, niezależnie od tego, gdzie się urodził i gdzie mieszka, musi mieć dostęp do usług publicznych na najwyższym poziomie, to też nie wolno nam zapominać o kulturze. O bibliotekach, o teatrach. Dlatego tak ważne jest to, żeby również dzisiaj, w tych trudnych czasach, mówić o wsparciu socjalnym artystów, artystek i bardzo się cieszę, że ta ustawa jest w konsultacjach. To jest nasze zobowiązanie obywatelskie i chciałem tu w Krakowie powiedzieć, że będziemy je realizować – powiedział.

Trzaskowski apeluje o głosy

Prezydent Warszawy apelował o głosy i prosił, aby wyborcy nie lekceważyli głosowania w I turze wyborów.

– O tym są te wybory prezydenckie, o tym, czy Prezydent Rzeczpospolitej będzie łączył, czy będzie się mógł unieść ponad ten zgiełk i być prawdziwym arbitrem polskich sporów. Ale jestem przekonany, że dobrze wybierzecie. Bardzo was o to proszę. To naprawdę nie jest obojętne, na kogo zagłosujecie w I turze – powiedział

– To bardzo ważne, jak rozpocznie się ten ostatni dystans. Te ostatnie dwa tygodnie. Dlatego bardzo was proszę, wybierzcie mądrze. Wybierzcie zgodnie z własnym sercem i sumieniem – dodał.

Na kogo zagłosują Polacy?

Już 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Ostatnie dni to trend spadkowy dla wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego i jednocześnie stabilizacja notowań kandydata KO. W najnowszym sondażu OGB różnica w poparciu pomiędzy kandydatami na pierwszym i drugim miejscu wyniosła 6 proc.

Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że Rafał Trzaskowski cieszy się poparciem 36,45 proc. Polaków. Za nim uplasował się popierany przez PiS Karol Nawrocki z wynikiem 30,41 proc.

