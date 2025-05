Hołownia zaatakował Trzaskowskiego. "Głupota, kampania kosztem ludzi"

W poniedziałek w Telewizji Polskiej odbyła się debata, ostatnia przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, która zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 18 maja. Pod koniec debaty, która trwała prawie cztery godziny, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski podszedł do kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego i położył na jego pulpicie białą kopertę.

– A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu – powiedział Trzaskowski. Nawrocki nie wziął od razu do ręki koperty, odpowiadając: – Łapówkę mi pan wręcza?

Według ustaleń "Super Expressu" w kopercie był numer konta DPS (Dom Pomocy Społecznej), w którym przebywa Jerzy Ż., mężczyzna, od którego Nawrocki uzyskał mieszkanie w Gdańsku.

Hołownia uderza w Trzaskowskiego: Głupota

Kandydata KO krytykuje jego konkurent z Trzeciej Drogi. Zdaniem Hołowni ujawnienie przez Trzaskowskiego danych pana Jerzego wskazuje na wykorzystywanie starszego człowieka do swojej kampanii wyborczej.

"Ujawnienie nazwy DPS, w którym przebywa Pan Jerzy i podanie jego pełnej tożsamosci? Głupota, uprzedmiotowienie człowieka i wykorzystanie go w tym samym stopniu, co Pan Nawrocki. Nie ma mojej zgody na kampanię kosztem ludzi" – napisał Hołownia w mediach społecznościowych.

Kandydata KO skrytykowała również Anna Maria Żukowska, która skomentowała wpis Hołowni. "Pełna zgoda, Panie Marszałku. To naruszenie prawa do prywatności" – stwierdziła.

To jednak nie koniec sprawy, ponieważ jak donoszą media we wtorek ma pojawić się kolejna koperta. – Dziś przekażemy panu Trzaskowskiemu specjalną kopertę, zaboli go ona zdecydowanie bardziej – usłyszeli od sztabowców Nawrockiego dziennikarze "SE".

