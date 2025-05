Nawrocki goni Trzaskowskiego. Oto, jak chcą głosować Polacy

Już 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Ostatnie dni to trend spadkowy dla wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego i jednocześnie stabilizacja notowań kandydata KO. W najnowszym sondażu OGB różnica w poparciu pomiędzy kandydatami na pierwszym i drugim miejscu wyniosła 6 proc.

Trzaskowski i Nawrocki na czele, Mentzen traci

Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że Rafał Trzaskowski cieszy się poparciem 36,45 proc. Polaków. Za nim uplasował się popierany przez PiS Karol Nawrocki z wynikiem 30,41 proc.

Na podium znalazł się jeszcze Sławomir Mentzen, który jednak notuje kolejny spadek poparcia. Kandydat Konfederacji może liczyć na 12,31 proc.

twitter

Pozostali kandydaci nie przekroczyli 5 proc. Adrian Zandberg ma 4,78 proc., Szymon Hołownia zdobył 4,20 proc. głosów, Magdalena Biejat 3,75 proc., natomiast Grzegorz Braun 3,66 proc. Na Joannę Senyszyn chce głosować 1,58 proc. respondentów, a Krzysztof Stanowski popiera 1,19 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-10 maja 2025 r. metodą CATI na grupie 1000 osób.

Media dopytują o mieszkanie Nawrockiego. "Będzie akt darowizny"

Notowania Nawrockiego zaczęły się pogarszać po wybuchu tzw. afery mieszkaniowej. W minionym tygodniu kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zwołał konferencję prasową, na której poinformował, że po rozmowie z żoną zdecydował się przekazać nieruchomość na cele charytatywne. Chodzi o mieszkanie kupione od Jerzego Ż. – To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Żywicki […] może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – przekazał Nawrocki. Kandydat na prezydenta zapewnił, że wykona wszystko, do czego zobowiązał się w umowie z panem Jerzym.

– Wykonywałem całość tej umowy i będę wykonywał ją do końca, bo pan Jerzy zawsze chciał, abym zadbał o jego pogrzeb i o jego nagrobek, także ze wszystkiego, co zadeklarowałem i zobowiązałem się, to wszystko wykonam – powiedział.

Dziennikarze dopytują o szczegóły. "Czy wiadomo, której organizacji charytatywnej Karol Nawrocki przekazał mieszanie, czy do przekazania oficjalnie już doszło i czy widział ktoś umowę przekazania?" – pyta Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

Odpowiedziała mu rzecznik kandydata, Emilia Wierzbicki. Poinformowała, że "zgodnie z oświadczeniem przedstawionym w środę, Karol Nawrocki przekaże kawalerkę aktem darowizny organizacji charytatywnej". "Z zastrzeżeniem, że Pan Jerzy będzie mógł korzystać z mieszkania do śmierci. Szczegóły zostaną przekazane w najbliższych dniach" – dodała Wierzbicki.

Czytaj też:

Wewnętrzny sondaż KO. Sztabowcy Trzaskowskiego zaskoczeni wynikiem NawrockiegoCzytaj też:

Tajemnicza koperta dla Nawrockiego. "Przeczyta pan i zobaczy"