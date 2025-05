Tusk wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę? "Do realizacji tego planu brakuje im tylko jednego"

W wywiadzie dla stacji Fox News specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa mówił, że Stany Zjednoczone opowiadają się za "całościowym zawieszeniem broni” w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Jak wskazał, następnie obie strony powinny przejść do negocjacji dotyczących innych kwestii, w tym statusu niektórych terytoriów, elektrowni jądrowej w Zaporożu, powrotu ukraińskich dzieci i perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO.

Gen. Keith Kellogg stwierdził również, że polscy żołnierze mogą dołączyć do misji stabilizacyjnej na Ukrainie. – Mówimy o "siłach odporności". W ich skład weszliby Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, a teraz także Polacy, którzy rozmieszczą swoje siły na zachód od rzeki Dniepr, co oznacza, że będą poza zasięgiem Rosji – powiedział bliski współpracownik Trumpa.

Błaszczak: Pamiętajmy o tym przy urnach wyborczych

"Wszystko wskazuje na to, że rząd Tuska planuje wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Fakty mówią same za siebie – Tusk w Kijowie w ramach koalicji chętnych i wypowiedzi Amerykanów. Do realizacji tego planu brakuje im tylko jednego – swojego prezydenta, czyli wiceprzewodniczącego partii Rafała Trzaskowskiego" – ocenił za pośrednictwem platformy X Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, a obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

"Karol Nawrocki nigdy nie zgodzi się na to, by polscy żołnierze pojechali na Ukrainę. Pamiętajmy o tym przy urnach wyborczych" – przekonywał.

Polscy żołnierze na Ukrainie? Stanowcza reakcja szefa MON

Wicepremier i szef MON odniósł się do wypowiedzi specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Ukrainy.

"Nie ma i nie będzie żadnych planów wysłania polskich wojsk na Ukrainę. Polska jest współodpowiedzialna za obronę wschodniej flanki NATO oraz za wsparcie logistyczne dla zaatakowanego sąsiada" – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

