Hołownia: PiS i PO są jak Lidl i Biedronka

Lider Trzeciej Drogi stwierdził, że stawką jest to, kto będzie symbolem Rzeczpospolitej Polskiej. – Czy Polska będzie miała znowu twarz jednego z wielkich dyskontów, supermarketów politycznych. Bo wiecie państwo, jak to jest z polaryzacją. I PiS, i PO są jak Lidl i Biedronka. Chodzimy pomiędzy jednym i drugim, bo są dość blisko. Ale wiemy, że i tak po najlepsze truskawki idzie się do znanego nam pana na bazar, bo wiemy, że one są zdrowe, że nie są pryskane, że są świeże, że można je naszym dzieciom bez obaw dać – powiedział Szymon Hołownia na briefingu prasowym w Wągrowcu.

Jak dodał, wybory parlamentarne to mogą być wybory miedzy "politycznym Lidlem a polityczną Biedronką", natomiast wybory prezydenta to wybory kogoś, "kto patrząc nam w oczy, szczerze i autentycznie, mówi że zadba o dobro naszych dzieci. To powinna być dzisiaj największa wartość".

Hołownia: Najbliższe 48 godzin będzie o mobilizacji

– To będą decydujące momenty również ze względu na liczby. Cała ta historia, całe te najbliższe 48 godzin będzie o mobilizacji. Jeżeli czytamy dzisiaj w sondażach, że deklarowana frekwencja ma wynieść 60 proc., to znaczy, że 40 proc. Polaków nie pójdzie do wyborów. Jeżeli czytamy dzisiaj, że 25 proc. Polaków wciąż dopuszcza zmianę zdania co do swojego wyboru na ostatniej prostej, to jest to bardzo czytelny sygnał. Jeżeli patrzymy na sondaże preferencji wyborczych, 6-7 proc. mówi: jestem niezdecydowany, jeszcze nie wiem – powiedział Szymon Hołownia w trakcie konferencji prasowej.

Kandydat Trzeciej Drogi podkreślił, że w najbliższych godzinach skupi się na apelowaniu do ludzi, którzy jeszcze nie są przekonani, czy w ogóle brać udział w niedzielnych wyborach.

Wybory już w najbliższą niedzielę

Już w niedzielę 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 07:00 do godz. 21:00. Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska wszystkich trzynastu kandydatów na urząd prezydenta RP. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch oraz Adrian Zandberg.

Ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. Sondaże pokazują, że zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

