PiS i KO mocno w dół, Hołownia poza Sejmem. Nowy sondaż przynosi sporo niespodzianek

Do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań – wynika z najnowszego badania. W sondażu próg procentowy przekraczają bowiem Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Lewica oraz Razem. Poza Sejmem znalazłaby się Trzecia Droga.

PiS i KO tracą, Razem w Sejmie

W najnowszym sondażu obie największe formacje notują straty. Koalicja Obywatelska straciła 3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem CBOS i obecnie może liczyć na 29 proc. poparcia. Prawo i Sprawiedliwość natomiast straciło aż 4 pkt. proc. Obecnie na formację Kaczyńskiego chce głosować 28 proc.

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja z wynikiem 16 proc. To więcej o 1 pkt. proc. niż w ostatnim sondażu. Do Sejmu wchodzą jeszcze Lewica, która zyskuje 1 pkt. proc. i obecnie ma 6 proc. poparcia. Dokładnie taki sam wynik notuje Razem (wzrost o 2 pkt. proc.).

Do Sejmu nie dostałaby się natomiast Trzecia Droga. Na sojusz PSL i Polski 2050 chce obecnie głosować zaledwie 5 proc. Polaków (próg wyborczy dla koalicji to 8 proc.). Jest to spadek o 1 pkt. proc.

Wybory prezydenckie już w niedzielę

Już w niedzielę 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 07:00 do godz. 21:00. Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska wszystkich trzynastu kandydatów na urząd prezydenta RP. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch oraz Adrian Zandberg.

Ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. Sondaże pokazują, że zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

