Finał kampanii. Mentzen: Oni się nie zmienią, to my ich musimy zmienić

Sławomir Mentzen zorganizował finałowy wiec w Krakowie. Podczas swojego wystąpienia zapewniał, że gdy zostanie prezydentem, nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi lub komplikuje podatki, a także nie pozwoli na wysłanie polskiej armii na Ukrainę.

– Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym – powiedział.

Mentzen: Tusk z Kaczyńskim się nie zmienią

Kandydat Konfederacji na prezydenta podkreślił, że wiec w Krakowie to jego 348. spotkanie w tej kampanii wyborczej. Tłum zaczął skandować: "Druga tura bez bążura!". – Może się uda – skwitował polityk.

– Zależy nam, żeby po tylu latach coś się zmieniło, żeby wreszcie rozbić ten 20-letni duopol PiS-u i Platformy, który nie pilnuje polskich spraw, tylko kłóci się ze sobą i podzielił nasze rodziny. Najważniejsze rzeczy w Polsce pod rządami PiS-u i Platformy się nie zmieniają. Są tam ludzie, którzy chcieliby tylko mówić, ale robić nie ma komu – stwierdził Mentzen.

– Oni się nie zmienią, to my ich musimy zmienić, po to, żeby w Polsce wreszcie coś się zmieniło. Nie robią realnych zmian, wszystko stoi w miejscu – kontynuował.

– 18 maja idźcie wszyscy na wybory, weźcie odpowiedzialność za Polskę, sprawcie, żeby w końcu po tylu latach w Polsce coś się zmieniło. 18 maja idźcie na wybory, bo Tusk z Kaczyńskim się nie zmienią, to my ich musimy zmienić i szansa na to jest właśnie 18 maja – powiedział Mentzen.

Wybory prezydenckie

W niedzielę lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 07:00 i będą czynne do godz. 21:00. O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza. Potrwa do zakończenia głosowania. Po zamknięciu lokali wyborczych znane będą pierwsze sondażowe wyniki exit poll, oparte na ustnych deklaracjach wyborców.

Tak samo będzie przed ewentualną drugą turą wyborów prezydenckich, która zostanie przeprowadzona 1 czerwca (cisza wyborcza zacznie obowiązywać o północy z 30 na 31 maja).

