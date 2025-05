"Pożar w sztabie Trzaskowskiego". Polityk PiS o strategii na II turę

Ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) wynika, że znane są już dane ze 100 proc. obwodów.

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich przedstawiają się następująco:

Rafał Trzaskowski – 31,36 proc.

Karol Nawrocki – 29,54 proc.

Sławomir Mentzen – 14,81 proc.

Grzegorz Braun – 6,34 proc.

Szymon Hołownia – 4,99 proc.

Adrian Zandberg – 4,86 proc.

Magdalena Biejat – 4,23 proc.

Krzysztof Stanowski – 1,24 proc.

Joanna Senyszyn – 1,09 proc.

Marek Jakubiak – 0,77 proc.

Artur Bartoszewicz – 0,49 proc.

Maciej Maciak – 0,19 proc.

Marek Woch – 0,09 proc.

Szefernaker: Rozpoczęliśmy piąty element kampanii

Sztab Karola Nawrockiego przygotowuje się do drugiej tury wyborów prezydenckich. Jego szef, Paweł Szefernaker, już zapowiada kolejne działania.

– Mamy plan, który realizujemy od pierwszego dnia kampanii – zaznaczył poseł PiS.

– Mamy strategię, według której rozpoczęliśmy piąty element kampanii – powiedział parlamentarzysta. Jak zaznaczył, jego środowisko polityczne za dwa tygodnie chce wygrać wybory.

– Wyniki pokazały totalną kompromitację wielu sondażowni. Wskazywano na dużą różnicę. A tymczasem mamy wynik remisowy – zauważył Szefernaker.

Jak podkreślił szef sztabu Karola Nawrockiego, "żeby wygrać wybory trzeba zdobyć ponad 50 proc. Polaków". – Będziemy mobilizować wyborców – zapowiedział.

Szef sztabu Nawrockiego: Nie obawiamy się

– Nie zmarnujemy ani jednego dnia tej kampanii. Zawsze to, co mówią kandydaci z pierwszej tury jest ważne, bo tym żyje opinia publiczna. Ale najważniejsze jest to, co zrobią Polacy za dwa tygodnie. Każdy ma swój głos – zaznaczył Paweł Szefernaker.

Jak podkreślił poseł PiS, jego środowisko polityczne nie ma obaw przed drugą turą wyborów prezydenckich, zwłaszcza gdy widzi „poparcie dla tego rządu”. – Robimy swoje – podkreślił.

– W sztabie Rafała Trzaskowskiego jest pożar, skoro Tusk musi zwoływać nadzwyczajne spotkanie – stwierdził Szefernaker.

