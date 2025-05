Rząd likwiduje program inwestycyjny. "Pamiętajmy o tym 1 czerwca"

Rząd Donalda Tuska zdecydował o zakończeniu Programu Inwestycji Strategicznych. Co gorsza, nie przewidziano żadnych rozwiązań pomostowych dla podmiotów, które już zawarły umowy z wykonawcami projektów, ale jeszcze nie otrzymały finansowania. Może to oznaczać poważne problemy finansowe dla niektórych samorządów. Narzędzie, wprowadzone w 2021 r. przez rząd Mateusza Morawieckiego, umożliwiło realizację szeregu zadań infrastrukturalnych na poziomie gmin i powiatów.

Program zakładał bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Obejmował 30 obszarów gospodarki, m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, a także inwestycje społeczne, tj. żłobki, przedszkola oraz ścieżki rowerowe.

"Nie szanują Polski lokalnej"

"Program Inwestycji Strategicznych, który był realizowany za czasów mojego rządu, pomógł milionom Polaków. Dzięki niemu sfinansowano i zrealizowano tysiące projektów w samorządach lokalnych w całej Polsce. To nie była inicjatywa polityczna. To było realne wsparcie dla obywateli. Działania, które służyły naszej ojczyźnie, dzięki którym rozwijały się dziesiątki gmin i powiatów" – zauważył na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.

"A teraz zagadka. Co z tym programem zrobił obecny rząd? Jeżeli odpowiedzieli Państwo »obrócił w pył«, oczywiście mają Państwo sto procent racji. Niestety. Program Inwestycji Strategicznych jest sukcesywnie zamykany. Bo przecież to, wydaje się, naczelna strategia tej władzy, odebrać Polakom wszystko, co może im w jakikolwiek sposób pomóc" – wskazał wiceprezes PiS.

"Setki kilometrów dróg lokalnych i infrastruktury potrzebnej do rozwoju? Troska o lepszy poziom życia na wsi i w małych miejscowościach i miastach? Nie. Tej władzy to nie interesuje. To już przeszłość. Czy tak postępuje rząd, który potrafi opiekować się krajem? Który w ogóle chce to robić? Oczywiście, że nie! Bo prawda jest taka, że tej władzy w ogóle nie interesują obywatele. Ją interesują tylko i wyłącznie jej własne potrzeby. A wśród tych potrzeb miejsce podstawowe ma polityczna zemsta i agresja skierowana w polską opozycję" – napisał.

"Złośliwi mówią, że rząd Tuska zamyka ten program, bo nie podobała mu się nazwa. Ale prawda jest inna – zamykają Program Inwestycji Strategicznych, bo nie szanują Polski lokalnej. Nie dbają o nią, bo uważają, że nie warto. Pamiętajmy o tym 1 czerwca" – dodał.

