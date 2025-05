"Zdrada", "To się w głowie nie mieści". Fala komentarzy ws. rządowej afery z migrantami

Przy rządzie Donalda Tuska ma działać siatka przemytników nielegalnych imigrantów, której członkowie mają być informowani przez służby rosyjskie i białoruskie – donosi telewizja Republika.

Fala komentarzy. "To się w głowie nie mieści"

Medialne doniesienia wywołały olbrzymie poruszenie w internecie. Sprawę komentują dziennikarze, politycy oraz zwykli użytkownicy internetu. Wielu z nich nie kryje oburzenia.

"Współpracownica Stróżyka i Bodnara w operacji rosyjsko-białoruskiej przemytu imigrantów i walki z instytucjami państwa! Republika publikuje dokumenty ABW, SG i prokuratury! To jest szokujące! To są niebezpieczni ludzie!" – komentuje Sławomir Cenckiewicz.

"Pani z komisji zadośćuczynienia, gdzie zarabia ministerialną pensję. Jeśli dzisiaj nie zostanie z niej wyrzucona to się nie dziwcie potem wyborcom" – pisze kataryna.

"Siatka przemytników migrantów przy rządzie Tuska?! Szokujące ustalenia mediów" – twierdzi Marcin Warchoł.

"Zorganizowana grupa przemytników migrantów, która działa przy rządzie Donalda Tuska. To się w głowie nie mieści!" – twierdzi

poseł PiS Grzegorz Lorek.

Internauci z kolei dopytują, jak to możliwe, że Suchanow ostała ekspertem rządowej komisji Szefa SKW Jarosława Stróżyka, skoro w posiadaniu polskich służb i prokuratury od dawna są dokumenty świadczące o jej udziale w przemycie migrantów.

Bardzo ostry wpis zamieścił Dawid Wildstein, którego zdaniem cała sprawa nie dotyczy po prostu złamania prawa. "To świadoma zdrada Państwa Polskiego. To współpraca z Rosją i Białorusią w celu ataku na Polskę i destabilizacji naszego kraju. To bycie agentem Putina. Jeśli się to potwierdzi, to wieloletnie więzień to absolutne minimum" – ocenia.

Afera rządu z migrantami. W centrum Suchanow

Przy rządzie ma działać zorganizowana grupa zajmująca się przemytem nielegalnych imigrantów, a jej struktura ponoć przypomina siatkę szpiegowską. Telewizja Republika twierdzi, że grupa trudniąca się przemytem ma otrzymywać informacje od służb rosyjskich i białoruskich.

Centralną postacią ma być Klementyna Suchanow, która zasiada w dwóch rządowych komisjach. Pierwsza dotyczy rosyjskich wpływów, druga zajmuje się nadużyciami wobec aktywistów.

Dziennikarze Republiki utrzymują, że dotarli do materiałów ABW, Straży Granicznej i prokuratury w tej sprawie. Z dokumentów ma wynikać, że ludzie znajdujący się w orbicie rządu "stworzyli mafię przemytników nielegalnych imigrantów zorganizowaną – jak siatka szpiegowska współpracująca z ruskimi służbami".

