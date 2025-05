Posłanka Razem uderza w rząd: Gdyby to zrobił PiS, przykulibyście się do mównicy

We wtorek Sejm zajmuje się przepisami dot. imigracji i ograniczenia prawa do azylu. W swoim 30-minutowym przemówieniu Donald Tusk w ostrych słowach zwrócił się do polityków PiS. Premier skrytykował konkurentów za tzw. aferę wizową. Obóz rządowy przekonuje bowiem, że za rządów PiS doszło do zorganizowanej korupcji na kilkaset tysięcy wiz. Z kolei formacja Jarosława Kaczyńskiego wskazuje, że takich przypadków było kilkaset, a to obecny rząd otwiera Polskę na migrację.

Zawisza uderza w rząd Tuska

W trakcie swojej przemowy w Sejmie posłanka Razem nie szczędziła ostrych słów politykom rządowym.

– Czy to jest normalne, że uważacie, że tym się powinniście chwalić, że łamiecie prawa człowieka? – pytała polityk. – Gdyby to PiS wprowadzało zawieszenie prawa do azylu, to byście się tutaj przykuwali do tej mównicy w poprzedniej kadencji, bo wtedy prawa człowieka coś znaczyły. Ale teraz nie znaczą absolutnie nic – kontynuowała Zawisza.

Jeszcze ostrzej wyraziła się politykach z Nowej Lewicy, którzy ulegli premierowi Tuskowi ws. granicy.

– A to, że przymilanie się do Brauna, do Mentzena jest robione ręka w rękę z klubem Lewicy, który zapowiedział, że popiera przedłużenie zawieszenie prawa do azylu, to już jest naprawdę absurdalne – mówiła dalej.

Ograniczenia w prawie azylowym

Sejm uchwalił w lutym br. ustawę w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Za jej przyjęciem głosowało 386 posłów, 38 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową – jednorazowo na nie dłużej niż 60 dni.

"Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony granicy i zapobieżenie destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce i innych państwach UE, wynikającej z kreowania sztucznej presji migracyjnej przez państwa trzecie graniczące z Polską lub inne podmioty" – napisano na profilu Kancelarii Sejmu na platformie X.

Prezydent Duda poparł zmiany

Podpis pod ustawą ws. ograniczenia prawa do azylu złożył pod koniec marca br. prezydent Andrzej Duda.

– Zdecydowałem, że tak zwana ustawa azylowa wejdzie w życie. Podpisałem ją, bo uważam, że jest potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic – powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie konferencji prasowej.

– Cieszę się, że premier, po tym gdy został znów premierem, zmienił zdanie na temat granicy wschodniej, bo przypomnę, że kontestował obronę wschodniej granicy, kontestował też budowę zapory na tej granicy, dzisiaj jest wielkim jej zwolennikiem. Jak widać punkt widzenia zależy od punktu siedzenia – przypomniał.

Czytaj też:

"Zdrada", "To się w głowie nie mieści". Fala komentarzy ws. rządowej afery z migrantamiCzytaj też:

PiS przypomniał, co Tusk mówił o przyjmowaniu "uchodźców" w 2017 roku