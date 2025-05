"Nie daj Boże". Trzaskowski o ewentualnym zwycięstwie Nawrockiego

– 1 czerwca zadecydujecie o przyszłości swoich dzieci, wnuków, o swojej przyszłości. I to nie jest konkurs na kandydata, który najbardziej wam się podoba, tylko i wyłącznie. To jest przede wszystkim właśnie odpowiedź na pytanie, jaka ma być Polska – powiedział Rafał Trzaskowski w Sosnowcu.

Prezydent Warszawy podkreślił, że wybór głowy państwa zadecyduje o kształcie życia Polaków. – I dlatego bardzo was proszę: wybierzcie mądrze, wybierzcie rozważnie, pomyślcie o konsekwencjach, dlatego że drugiej szansy nie będzie i reklamacji nikt nie przyjmie. Idźcie tłumnie do tych wyborów i zadecydujcie – oświadczył.

"Nie daj Boże". Trzaskowski o sukcesie Nawrockiego

– Albo wybierzemy bezpieczną przyszłość, jako dumny i wolny naród europejski, który stoi po stronie demokracji, który chce budować silną Polskę i silną Europę, albo zbudujemy bezpieczną Polskę, albo niestety, ale powrócimy na peryferia. Bo będziemy skłóceni i zniewoleni, bo trudno nam będzie iść do przodu. Bo będziemy zabawką w ręku mocarstw, jeżeli wygrałby – nie daj Boże – mój konkurent – ocenia wiceszef KO.

Polityk stwierdził, że konieczne jest zakończenie kłótni i sporów i tylko on gwarantuje taki porządek. – Dzisiaj musimy pamiętać, że właśnie taka jest stawka tych wyborów. Idziemy po zwycięstwo, żeby Polska była silna – mówił.

Trzaskowski stwierdził, że jeśli wygra Nawrocki, żaden ambitny projekt nie zostanie zrealizowany. Jego zdaniem zwycięstwo kandydata popieranego przez PiS oznaczać będzie, że Polska ugrzęźnie "w totalnym chaosie".

– Dzisiaj naszym celem musi być zbudowanie najsilniejszej gospodarki, wzmocnienie potencjału naszego przemysłu. My nie chcemy tylko kupować atom, ale chcemy mieć własne kompetencje w energetyce jądrowej. My nie tylko chcemy korzystać ze sztucznej inteligencji, ale chcemy doprowadzić do tego, żeby w Polsce tego typu rozwiązania były budowane, centra badawcze. Chcemy, żeby nasi inżynierowie mogli tu rozwijać swoje skrzydła. To jest właśnie poziom tych ambicji, które musimy realizować – przekonywał.

