CO PISZĄ NA WSCHODZIE | "Większość naszego narodu odnosi się do Stalina nie jak do Boga czy diabła, ale jak do najważniejszej postaci naszej historii” – pisze Piotr Akopow na łamach agencji RIA Nowosti.

9 maja Rosja świętowała 80. rocznicę "zwycięstwa nad faszyzmem” w tzw. wielkiej wojnie ojczyźnianej. Przy tej okazji ponownie obrodziło pomnikami Józefa Stalina. Nowe upamiętnienia to głównie niewielkie popiersia, ustanowione przez przedstawicieli lokalnych władz albo komunistów, choć głośny był też przykład okazałego pomnika w moskiewskim metrze. To właśnie ten przykład ożywił na nowo dyskusję o perspektywie stalinowskiej recydywy w Rosji. Na ten temat felieton na łamach portalu kremlowskiej agencji RIA Nowosti napisał publicysta Piotr Akopow.

