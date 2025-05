Dobrzyński twierdzi, że policjanci są wściekli na Nawrockiego

Media rozpisują się o ustawce kibolskiej z 2009 roku, w której miał brać udział Karol Nawrocki. Temat wypłynął podczas rozmowy Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem. – W różnych modułach sportowych, szlachetnych walk występowałem, nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko – przyznał szef IPN dopytywany o udział w ustawkach.

Wirtualna Polska przekonuje, że w 2009 roku miało dojść do bójki między pseudokibicami Lecha Poznań oraz Lechii Gdańsk. W ustawce miało brać łącznie nawet 140 osób. Jedną z nich miał być obecny kandydat na prezydenta.

Tymczasem rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński twierdzi, że policjanci są oburzeni postawą Nawrockiego. "Rozmawiałem dzisiaj z wieloma funkcjonariuszami Polskiej Policji Nie mogą uwierzyć, że stadionowych bandytów, często członków zorganizowanych grup przestępczych, ktokolwiek może nazywać 'sportowcami', a kibolskie ustawki, których uczestnicy przy każdej okazji atakują policjantów 'szlachetnymi walkami'. Mundurowi mówią, że czują się jakby ktoś im pluł w twarz" – przekonuje Dobrzyński.

PiS reaguje. Padło pytanie o Tuska

Paweł Szefernaker został zapytany o te doniesienia w trakcie konferencji prasowej. – Odpowiem panu cytatem: "każdy w młodości miał jakieś szalone epizody. I tak powinno być. Jeśli ktoś nie zrobił w młodości czegoś, czego później trochę się wstydzi, to nie jest pełnokrwistym człowiekiem". Wie pan kogo to jest wypowiedź? Donalda Tuska, pytanego o swój udział w ustawkach. Donald Tusk sam mówił, że brał udział w takich wydarzeniach organizowanych przez kibiców – powiedział Szefernaker.

– Do wczoraj z opinii publicznej, dziennikarzy nikt nie pytał o to Donalda Tuska, nikt nie zadawał takich pytań, jakie zadaje w tej chwili pan. Od 2007 roku Donald Tusk i opinia publiczna wiedzą, że brał udział w takich wydarzeniach. Premier polskiego rządu. Czy ktoś zapytał go kiedyś o to, o co pan pyta w tej chwili sztab kandydata na prezydenta? – kontynuował.

