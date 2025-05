Celebrytki zdały egzamin z rozpaczy

Influencerki zaangażowane w poniedziałek po głosowaniu masowo udostępniały na Insta rozpaczliwe posty, a później szły do fryzjera albo na paznokcie – wiadomo, w dobie kroczącego „faszyzmu” trzeba sobie ulżyć. Wśród załamanych szafiarka Kasia Tusk (zbieżność nazwisk nieprzypadkowa). „Ciężko patrzy się na wyniki skrajnej prawicy w ten powyborczy poniedziałek. Zastanawiam się, jak my – kobiety – powinnyśmy ze sobą rozmawiać o polityce. Dlaczego tak wiele z nas głosuje na osoby, które otwarcie żądają ograniczenia nam praw? Co was przekonało?” – pytała Tusk na Instastories. Dalej zasugerowała, że głos na prawicę to powrót do strasznych dla kobiet standardów średniowiecza.