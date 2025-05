Trzaskowski czy Nawrocki? Burzliwa dyskusja po debacie

Debata w formie wzajemnych pytań i odpowiedzi, moderowana przez dziennikarza "Super Expressu" Jacka Prusinowskiego, dotyczyła kluczowych spraw dla Polski.

Pojawiły się również tematy ściśle związane z kampanią wyborczą i przeszłością kandydatów.

Burza w sieci. Podzielone opinie

W mediach społecznościowych opublikowano mnóstwo komentarzy na temat przebiegu debaty. Nie zabrakło wpisów polityków, ekspertów i dziennikarzy.

"Trzaskowski już 9 razy się na mnie powołał:) Więcej razy niż Nawrocki wyparł się wczoraj Kaczyńskiego" – napisał Sławomir Mentzen.

"Natomiast Rafał Trzaskowski zaliczył najlepszy występ kampanii" – stwierdził Wojciech Szacki.

"Nawrocki w debacie z Trzaskowskim pokazał klasę — zamiast autopromocji, mówił o tym, co naprawdę ważne dla ludzi: bezpieczeństwo, zdrowie, codzienne problemy. Wreszcie ktoś, kto słucha, a nie tylko mówi o sobie" – napisał z kolei Jacek Sasin.

"Trzaskowski ledwie doczołgał się do końca debaty — poobijany, bez pomysłu, z jedynym refrenem: 'PiS, PiS, PiS'. Zero konkretów, zero wizji, tylko żal i pretensje, jakby zapomniał, że od półtora roku to jego obóz nieudolnie rządzi Polską. A Nawrocki? Punktował go jak zawodowiec – spokojnie, rzeczowo, z wizją silnej i bezpiecznej Polski. Jeśli ktoś dziś wyglądał jak kandydat, to #TylkoNieTrzaskowski. Brawo #Nawrocki2025" – stwierdził Marcin Romanowski.

"Nawrocki zapomniał, że jego koledzy z PiS zostawili na granicy polsko-białoruskiej zaporę, którą nielegalni migranci pokonywali w 20 sekund. Symbolem polityki PiS na granicy była także obrzydliwa zoofilska konferencja ministrów Błaszczaka i Kamińskiego. Z kolei wiceszef MSZ z PiS ma zarzuty prokuratorskie za aferę wizową. Jedna wielka katastrofa" – napisał Tomasz Siemoniak.

"Rafał Trzaskowski tyle razy skłamał na dzisiejszej #debatatvp, że trudno to wszystko skomentować. Musi mieć on bardzo złe zdanie o Polakach, skoro sądzi, że może opowiadać takie bzdury, jak np. 'nie ma już Zielonego Ładu'. Nowe regulacje Zielonego Ładu są wdrażane niemal każdego dnia. Kłamstwa Trzaskowskiego są natychmiast weryfikowane. Na co liczy ten człowiek? Chce zostać prezydentem Polski, prymitywnie okłamujący Polaków?" – czytamy we wpisie Beaty Szydło.

"Na punkty wygrał K Nawrocki, który złapał rytm w tematach bezpieczeństwa, społecznych, światopoglądowych a zdjęcie z pedofilem z Targówka będzie obrazkiem z debaty. Kluczem do wygranej KN jest przekonanie prawicy spoza PiS i celnych ciosów było sporo (np. obrona wolności, godności wyborców Brauna, lokale dla ostatniego pokolenia, Suchanow). Zaś zmiana strategii przez RT w końcówce kampanii, czyli straszenie rzekomo radykalną prawicą i powrotem PiS do władzy, nie obudzi uśpionych wyborców koalicji a tylko wzmocni bunt prawicy. Da zaś paliwo na jutro dla Sławomira Mentzena. Natomiast debata przełomem nie była" – napisał prof. Norbert Maliszewski.

Rozbieżne oceny dziennikarzy

Komentujący zwrócili uwagę na dobre przygotowanie obu kandydatów.

"Zarówno Rafał Trzaskowski jak i Karol Nawrocki są dobrze przygotowani" – oceniła Joanna Miziołek.

"Wątek z Braunem i jego wyborcami pewnie nie będzie doceniony w różnych analizach, ale Nawrocki właśnie zyskał parę głosów" – zauważył Patryk Słowik.

"Atak na Brauna, atak na Telewizję Republika, a teraz na o. Rydzyka. Bardzo się stara Trzaskowski, żeby zmobilizować wyborców prawicowych do pójścia na wybory" – zaznaczyła Kamila Baranowska.

"Ta debata wyglądała dla Trzaskowskiego inaczej niż poprzednie, bo pierwszy raz było to starcie 1:1, a nie 12:1" – napisał Kamil Dziubka.

Czytaj też:

