Nawrocki pytany o ustawki i tatuaże. "Przetnę tę dyskusję"

Media rozpisują się o kibolskiej ustawce, w której miał brać udział Karol Nawrocki. Temat wypłynął podczas rozmowy prezesa IPN ze Sławomirem Mentzenem. – W różnych modułach sportowych, szlachetnych walk występowałem, nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko – mówił. Wirtualna Polska twierdzi, że w 2009 r. miało dojść do bójki między pseudokibicami Lecha Poznań i Lechii Gdańsk. W starciu miało wziąć udział łącznie nawet 140 osób. Jedną z nich miał być obecny kandydat na prezydenta.

Temat ustawek pojawił się również na piątkowej debacie prezydenckiej.

Nawrocki: Brałem udział w sportowej rywalizacji

– Od 2009 r. jestem monitorowany przez polskie służby specjalne. Mam dostęp do ściśle tajnych informacji Unii Europejskiej. Ja to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wszystkie agendy państwa polskiego wiedziały, kim jest Karol Nawrocki, wydając mi najważniejsze certyfikaty. Stąd z pełnym spokojem wchodziłem do kampanii wyborczej. Macie państwo świadomość, że to, co widzicie często w mediach, jest wytworem nieczystej gry politycznej – powiedział Karol Nawrocki, który w sobotę był gościem RMF FM.

Nie chciał jednak wprost odpowiedzieć na pytanie, czy brał udział w kibolskich ustawkach. – Zawsze brałem udział w sportowej rywalizacji, w różnych konwencjach – podkreślił.

Tatuaże Nawrockiego. "Nigdy tego nie ukrywałem"

Portal Plejada pisał, że Karol Nawrocki wytatuował sobie na klatce piersiowej duży herb londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea FC. "Tatuaż ma przedstawiać lwa trzymającego berło. Sympatia Nawrockiego do tego klubu jest znana nie od dziś – pod koniec 2014 r. w serwisie X opublikował zdjęcie w bluzie z herbem angielskiej drużyny" – mogliśmy przeczytać. Z kolei Onet wskazał, że kandydat na prezydenta "wśród swoich licznych tatuaży na ciele, ma symbole grupy chuligańskiej Lechii Gdańsk »Chuligani Wolnego Miasta«".

W sobotę na antenie RMF FM Krzysztof Ziemiec pytał Nawrockiego, czy wstydzi się swojej przeszłości i czy ma tatuaże. – Tak, mam tatuaże, nigdy tego nie ukrywałem. Dobrze, przetnę tę dyskusję. Na mojej skórze nie znajdzie pan redaktor dzisiaj tatuażu Chelsea – odparł krótko kandydat wspierany przez PiS.

