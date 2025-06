Wynik wyborów wielką niewiadomą. Zaskakująca zgodność

Według wstępnych wyników badania IPSOS, przeprowadzonego dla TVP, TVN i Polsatu, kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał w skali całego kraju 50,3 proc., natomiast Karol Nawrocki – 49,7 proc.

Frekwencja wyniosła natomiast 72,8 proc.

Schetyna: Wiemy, że nic nie wiemy. Bocheński się zgadza

Do wyników wyborów odnieśli się na antenie radia RMF FM senator KO Grzegorz Schetyna i europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

– Wiemy, że nic nie wiemy. Tak bym powiedział – stwierdził Schetyna. – Liczba mnoga, bo nikt nie pokusiłby się w tak zdecydowany sposób, kto wygrał i kto jutro będzie się cieszył. Nauczyłem cieszyć się wtedy, gdy mecz się kończy. (…) Wybory kończą się uchwałą PKW – podkreślił.

– Zgadzam się z panem marszałkiem. Gdybyśmy mieli wynik np. 50 do 47, to byśmy mogli mówić, że wysokość błędu sondażowego jest mała. Wiadomo, że sondaże nie są dokładne. Jutro o godz. 12-13 usłyszymy, jakie są wyniki wyborów – przyznał Bocheński.

Grzegorz Schetyna wskazał, że o wyniku mogą zdecydować głosy z zagranicy. – Tam głosowały setki tysięcy głosów. (…) Jeśli by powtórzyły się wyniki z pierwszej tury, plus te głosy z zagranicy, to wtedy to zwycięstwo byłoby pewne – zauważył były przewodniczący PO.

Europoseł PiS stwierdził natomiast, że ostatni tydzień kampanii był „najostrzejszym starciem”. – Wielu wyborów Sławomira Mentzena czy Grzegorza Brauna mogło ukrywać swoje preferencje. (…) W poprzednich wyborach wynik PiS był niedoszacowany. Prędzej spodziewałbym się wzrostu poparcia dla Karola Nawrockiego niż Rafała Trzaskowskiego – powiedział Tobiasz Bocheński.

– Zgadujemy, nie mamy pewności. Uważam jednak, że zwycięzcą jest Rafał Trzaskowski. (…) Wierzę, że głosy, które przyjdą z zagranicy będą decydujące – podkreślił natomiast Grzegorz Schetyna.

Wyniki w poszczególnych województwach

Według wyników exit poll, Rafał Trzaskowski zwyciężył w dziesięciu województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Natomiast Karol Nawrocki triumfował w sześciu województwach: podlaskim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Jak wskazuje badanie, kandydat Koalicji Obywatelskiej zwyciężył w miastach, uzyskując – w zależności od ich wielkości – od 52,8 do 67,8 proc. głosów. Natomiast na wsi wygrał kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 63,4 proc.

