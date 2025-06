Rzońca: Von der Leyen zapamięta odpowiedź Nawrockiego

DoRzeczy.pl: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złożyła prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu gratulacje. Prezydent-elekt odpowiedział, że dziękuje i czeka na współpracę opartą na poszanowaniu suwerennych państw oraz chrześcijańskich wartości. Jaka mogła być reakcja w Komisji Europejskiej na takie słowa?

Bogdan Rzońca: Odpowiedź prezydenta-elekta była znakomita – rzeczowa, krótka i bardzo mądra. Przypuszczam jednak, że pani von der Leyen mogła się skrzywić na widok tej odpowiedzi, ponieważ ona nigdy nie mówi o chrześcijańskiej Europie. Nigdy nie mówi o Europie Ojczyzn, ani o solidarnościowych relacjach wewnątrz Unii Europejskiej. Dlatego ta odpowiedź z pewnością zostanie przez nią zapamiętana.

A jak pan odbiera słowa niemieckiego europosła – sojusznika partii Szymona Hołowni – który już grozi zamrożeniem środków, jeśli Karol Nawrocki nie będzie gotów przyjmować wszystkiego, czego zażyczy sobie Unia Europejska?

Znam tego europosła dobrze – zasiadamy razem w Komisji Budżetowej i Ekonomicznej. To młody Niemiec, który przez cały okres wspólnej pracy nie powiedział nigdy nic pozytywnego o Polsce. Jest zaślepiony, zindoktrynowany liberalną ideologią i przeciwny idei Europy Ojczyzn. To typowy liberał, który widzi jedynie federacyjne państwo europejskie, a zupełnie nie dostrzega poszczególnych narodów i ich tożsamości. Jego wypowiedź była brutalna, wręcz chamska, i absolutnie nieadekwatna do sytuacji. Będziemy stanowczo reagować na tego typu wypowiedzi, bo są one bardzo wymowne. Proszę spojrzeć na panią Barley – mówiła o „zagłodzeniu” Polaków, o kolejnych sankcjach, zanim jeszcze prezydent Nawrocki został zaprzysiężony. To pokazuje, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy zupełnie nie rozumieją idei Unii Europejskiej.

Czy uważa pan, że w samej Komisji Europejskiej zmienił się klimat? Czy jeśli pojawi się widmo powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy, możemy spodziewać się powrotu do wcześniejszych praktyk?

Jestem przekonany, że będą „sypać piach w tryby” i próbować przeszkadzać prezydentowi. Ale mamy prezydenta silnego, konsekwentnego i nie powinniśmy zejść z drogi twardej, zdecydowanej postawy Polski w Unii Europejskiej.

