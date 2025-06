Jakim prezydentem będzie Nawrocki? Tak określił go Morawiecki

Karol Nawrocki szykuje się do objęcia urzędu prezydenta. Były premier Mateusz Morawiecki pokusił się swoimi przewidywaniami co do jego kadencji.

Jak podaje portal Interia.pl, od niedzieli trwają spotkania, które prowadzą Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki i Paweł Szefernaker. Właśnie w tym gronie maja zapaść kluczowe decyzje ws. obsady stanowisk w przyszłej Kancelarii Prezydenta RP. – Prezes wie, że Karol musi dostać mocne polityczne wsparcie, ale z drugiej strony ma świadomość, że nie może pozbyć się wszystkich najlepszych zawodników, bo na horyzoncie są kolejne wybory do wygrania. A ten sztab i ci ludzie naprawdę dobrze się sprawdzili – mówi serwisowi informator z Prawa i Sprawiedliwości. Według ustaleń portalu, Nawrocki stworzył listę około dziesięciu osób, które widziałby w swoim gabinecie. Na temat tych nazwisk podjął już rozmowy z prezesem PiS. Zgodnie z tymi doniesieniami, na liście znaleźli się głównie politycy pracujący w jego sztabie wyborczym. Obok Pawła Szefernakera są to m.in.: Przemysław Czarnek, Marcin Horała, Andrzej Śliwka, Mateusz Kurzajewski i Dawid Dziama. Morawiecki chwali Nawrockiego Do działań prezydenta elekta odniósł się w rozmowie z radiem RMF FM były premier Mateusz Morawiecki. Poseł PiS jako przykład wskazał stanowisko Karola Nawrockiego wobec Ukrainy, która nazwał "asertywnym". Jak podkreślił, postawa Nawrockiego mu się podobała. Przypomniał również, że w kwietniu 2023 roku kierowany przez niego rząd nałożył na zboże z Ukrainy embargo wbrew Komisji Europejskiej. – Potem Komisja Europejska podpisała się pod tym, ale tylko do września '23 roku, wtedy rząd Mateusza Morawieckiego znowu nałożył embargo – przypomniał były premier. Zapytany o sprzeciw wobec wejścia Ukrainy do NATO, odpowiedział: "Proszę pytać już pana prezydenta Karola Nawrockiego, prezydenta elekta, ja uważam, że rzecz jasna Ukraińcy, którzy giną tam na linii frontu, wymagają wsparcia w postaci dostaw broni, wsparcia humanitarnego, ale nie możemy pozwolić grać sobie na nosie Ukraińcom i w czasie, kiedy ja byłem premierem, to absolutnie tak nie było". "Będzie asertywnym prezydentem" Mateusz Morawiecki podzielił się swoimi przewidywaniami co do kształtu prezydentury Karola Nawrockiego. – Ja uważam, że prezydent Karol Nawrocki będzie bardzo samodzielnym, asertywnym prezydentem, prezydentem z wizją, ja słuchałem jego naprawdę z wielkim zainteresowaniem – powiedział szef rządu. – Po prostu Karol Nawrocki ma szansę być prezydentem absolutnie wszystkich Polaków – dodał. Czytaj też:

Nawrocki pozwał Onet. Wiadomo, co dalej ze sprawąCzytaj też:

Bosak spotkał się z Nawrockim. Padła propozycja

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.

Czas na inwestycję mija 13 czerwca 2025 r.

Kup akcje już dziś i odbierz GRATIS pakiet subskrypcyjny DO RZECZY+

Szczegóły: platforma.dminc.pl