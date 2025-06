Bosak spotkał się z Nawrockim. Padła propozycja

Drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce wygrał Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS otrzymał 50,89 proc. głosów, natomiast Rafał Trzaskowski z KO – 49,11 proc. Wyniki potwierdziła już Państwowa Komisja Wyborcza. Frekwencja w wyborach prezydenckich 2025 wyniosła 71,63 proc. (wydano 21 033 457 kart).

Karol Nawrocki buduje skład Kancelarii Prezydenta RP. Przyszła głowa państwa przedstawiła już Jarosławowi Kaczyńskiemu listę nazwisk, z którymi chciałaby współpracować.

Bosak: Zapewniłem o gotowości współpracy

Z prezydentem elektem spotkał się w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak.

"Dziś w gabinecie prezesa IPN miałem zaszczyt osobiście pogratulować zwycięstwa w wyborach prezydentowi-elektowi Karolowi Nawrockiemu. Dziękuję za serdeczne przyjęcie i dobrą rozmowę” – napisał polityk Konfederacji na portalu X.

"Zaproponowałem nowemu prezydentowi wsparcie i zapewniłem o gotowości do współpracy dla dobra Polski i Polaków!" – dodał.

Bosak dołączył do wpisu wspólne zdjęcie z Nawrockim.

Polityk Konfederacji krytykuje rząd

Jednocześnie Krzysztof Bosak wyraża krytyczne opinie pod adresem rządu Donalda Tuska. Zdaniem jednego z liderów Konfederacji, to nie brak działań sprawił, że w niedzielnych wyborach prezydenckich przedstawiciel koalicji rządzącej otrzymał czerwoną kartkę. We wpisie na portalu X Bosak podkreślił, że jeśli cokolwiek uda się w państwie w najbliższych miesiącach "to raczej mimo obecnego rządu, niż dzięki niemu".

– Dla mnie to jest śmieszne. To nie jest tak, że tam brakuje ludzi zdolnych. Tam nie ma strategii ani programu. Oni ani w trakcie negocjacji koalicyjnych właściwie w ogóle nie uzgodnili, co zrobią z państwem – powiedział na antenie WPolsce24 Bosak, komentując poniedziałkowe orędzie Donalda Tuska o przyspieszeniu prac rządu. Dodał, że widać to szczególnie w kontekście CPK, kwestii obronności, energetyki, cyfryzacji czy ochrony zdrowia.

Dopytywany o wystąpienie, w którym premier zapowiedział, że rząd zamierza przedkładać prezydentowi do podpisu gotowe projekty ustaw, ale również podejmować odpowiednie działania w obliczu blokowania dobrych zmian odparł, że Tusk posłużył się dwuznacznością. – Może się ze wszystkiego wykpić na zasadzie, że w sumie to nic nie powiedział – podsumował.

