Bosak: Problemem rządu nie jest brak mobilizacji, a brak spójnej wizji państwa

"Brak strategii, brak wspólnego kierunku działania i spójnej wizji państwa" – zdaniem lidera Konfederacji Wolność i Niepodległość Krzysztofa Bosaka to nie lenistwo sprawiło, że w niedzielnych wyborach prezydenckich przedstawiciel koalicji rządzącej otrzymał czerwoną kartkę. We wpisie na portalu X podkreślił, że jeśli cokolwiek uda się w państwie w najbliższych miesiącach "to raczej mimo obecnego rządu, niż dzięki niemu".

"Przyznali się, że stracili dwa lata"

– Dla mnie to jest śmieszne. To nie jest tak, że tam brakuje ludzi zdolnych. Tam nie ma strategii ani programu. Oni ani w trakcie negocjacji koalicyjnych właściwie w ogóle nie uzgodnili, co zrobią z państwem – powiedział na antenie WPolsce24 Bosak, komentując poniedziałkowe orędzie Donalda Tuska o przyspieszeniu prac rządu. Dodał, że widać to szczególnie w kontekście CPK, kwestii obronności, energetyki, cyfryzacji czy ochrony zdrowia.

Dopytywany o wystąpienie, w którym premier zapowiedział, że rząd zamierza przedkładać prezydentowi do podpisu gotowe projekty ustaw, ale również podejmować odpowiednie działania w obliczu blokowania dobrych zmian odparł, że Tusk posłużył się dwuznacznością. – Może się ze wszystkiego wykpić na zasadzie, że w sumie to nic nie powiedział – podsumował.

Jak będą wyglądały najbliższe miesiące?

Bosak nie ma wątpliwości, że najbliższe dwa lata, które pozostały do kolejnych wyborów parlamentarnych, nie będą łatwym czasem. Brak wspólnych celów, niestabilność i złe nastroje panujące w obozie rządzącym nie przyniosą jego zdaniem żadnych pozytywnych rozwiązań, a jeśli cokolwiek uda się zrobić, będzie to raczej kwestią przypadku. – Czeka nas dryf, czeka nas szamotanina – podkreślił.

Jednocześnie z optymizmem wypowiedział się w kontekście niedzielnej wygranej Karola Nawrockiego. Stwierdził, że może być tak, że nowy prezydent "wprowadzi odrobinę dobrego ducha", dzięki czemu jego pesymistyczna wizja najbliższych miesięcy dla rządu nie do końca się spełni.

