"Tak wiele zrobił dla Polski". Michnik chce nietypowego stanowiska dla Trzaskowskiego

Vera Jourova otrzymała Międzynarodową Nagrodę Króla Eryka Pomorskiego, przyznawaną przez miasto Darłowo oraz Fundację Króla Eryka Pomorskiego. Jednym z gości wydarzenia był Adam Michnik, który wręczył byłej wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej nagrodę. W trakcie swojego przemówienia honorowy redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" nawiązał do wyborów prezydenckich w Polsce.

– W tym bardzo smutnym momencie dla polskiej demokracji, gdy były wybory prezydenckie, które tak się skończyły, jak się skończyły, stało się coś, czego żaden myślący człowiek się nie spodziewał, że kandydat bardzo dobry, prawy, mądry, uczciwy nie wygrał w konkurencji z kimś, kto tych cech nie posiadał najprościej mówiąc, ale ta uroczystość dzisiaj jest jakby takim światłem w tunelu – powiedział.

Michnik stwierdził, że Jourova "wojowała za naszą i waszą praworządność". Dodał, że ma nadzieję, iż historia przyzna rację tym, którzy "walczyli o praworządność w Polsce, płacąc wysoką cenę za to". Jednocześnie dziennikarz przyznał, że choć "nie wie", co to jest praworządność, to jednak wie "co to jest brak praworządności".

Trzaskowski na czele międzynarodówki?

Pod koniec swojego wystąpienia Michnik zaskoczył stwierdzeniem, że powinna powstać międzynarodówka, na czele której powinien stanąć Rafał Trzaskowski. Przypomnijmy, że w trakcie kampanii wyborczej Michnik podpisał się pod apelem poparcia dla kandydata Koalicji Obywatelskiej.

– Teraz jest spór, w którą stronę pójdziemy dalej. Wierzę, że jesteśmy w stanie zbudować taką międzynarodówkę ludzi dobrej wiary, dobrej woli, dobrego myślenia i przyzwoitości. Naturalnym kandydatem do wspólnych europejskich funkcji będzie ten, który tak wiele zrobił dla Polski – Rafał Trzaskowski. Jestem przekonany, że w tej międzynarodówce będzie miejsce dla tych wszystkich, którzy lubią czytać i studiować Vaclava Havla – powiedział.

