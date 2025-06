"Dziecinada, niepoważne zachowanie". Rzecznik IPN zaprzecza doniesieniom o Nawrockim

W środę "Rzeczpospolita" donosiła, że Karol Nawrocki miał zrezygnować z przysługującej mu ochrony funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Prezydent-elekt miał za to korzystać ze współpracującej z Prawem i Sprawiedliwością firmy ochroniarskiej GROM Group. Rzekoma decyzja Nawrockiego miała wywołać konsternację wśród oficerów SOP.

– Decydując się na kandydowanie na urząd prezydenta RP, musi przyjąć zasady, jakie obowiązują. To jest dziecinada, niepoważne zachowanie – powiedział jeden z nich. SOP ma rozważać zażądanie od Nawrockiego oficjalnego zrzeczenia się ochrony.

Tymczasem medialnym doniesieniom zaprzeczył rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Rafał Leśkiewicz podkreślił, że prezydent-elekt korzysta z ochrony państwowej służby.

"Wbrew doniesieniom niektórych mediów, informuje, że prezydent elekt Karol Nawrocki objęty jest od dzisiaj ochroną SOP" – napisał na platformie X.

Nawrocki z zaświadczeniem o wyborze

Prezydent-elekt Karol Nawrocki odebrał od PKW zaświadczenie o wyborze na urząd. W ceremonii na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyła małżonka Nawrockiego, a także m.in.: wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezydent-elekt podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach prezydenckich, „niezależnie od tego, jakich wyborów dokonywali w pierwszej i w drugiej turze”. – Dziękuję państwu za to, że poszliście do głosowania, wykonaliście swój obowiązek wobec Polski i jesteście gotowi do tego, aby współtworzyć naszą demokrację – oznajmił. Podziękował także za rekordową frekwencję. Zwycięzca wyborów zapewnił, że będzie prezydentem wszystkich Polaków.

