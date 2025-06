"Wszyscy się zdziwią". Przydacz o prezydenturze Nawrockiego

Karol Nawrocki odebrał w środę od PKW zaświadczenie o wyborze na urząd prezydenta RP. Ceremonia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Oficjalne zaprzysiężenie Nawrockiego zaplanowano na 6 sierpnia.

W trakcie kampanii Nawrocki, choć oficjalnie zarejestrowany jako kandydat obywatelski, był popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy nowy prezydent będzie niezależny od kierownictwa partii? Jak zapewnia Marcin Przydacz, nie ma co do tego wątpliwości.

– Nigdy nie był członkiem partii politycznej, więc nie jest jakby częścią tak w sensie formalnym tego środowiska. Ma poglądy oczywiście prawicowe czy centroprawicowe i na pewno najbliżej mu oczywiście jest do Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że i pani redaktor i wszyscy państwo zdziwicie się, jak bardzo niezależnym prezydentem będzie Karol Nawrocki. To jest człowiek o charakterze po prostu niezależnym – stwierdził na antenie jednej z rozgłośni.

Przydacz wskazywał, że prezydent-elekt ma "silny charakter i twarde poglądy". Jako przykład wskazał, że podczas kampanii wyborczej Nawrocki kilkukrotnie potrafił przeciwstawić się swojemu sztabowi i zaufać swojej intuicji.

Przydacz: Decyzja prezydenta

Polityk PiS był również pytany o to, czy znajdzie się w kancelarii nowego prezydenta. Przydacz wskazał, że był aktywnym członkiem sztabu Nawrockiego, ale co do jego przyszłości w Pałacu Prezydenckim nie może się jeszcze definitywnie wypowiadać.

– To już będzie decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, ja jestem w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem, rozmawiam z nim w zasadzie codziennie. Pan prezydent będzie komunikował skład swojej kancelarii wtedy, kiedy on uzna to za stosowne i kiedy będzie miał już konkretne informacje do przekazania, ale oczywiście, tak, rozmawiamy, ja też rozmawiałem z panem prezydentem o przyszłości kancelarii, jaka ona miałaby być, kto tam miałby wchodzić – wskazał.

Czytaj też:

"Polskie państwo musi funkcjonować". Nawrocki: Usiądę z Donaldem Tuskiem do stołuCzytaj też:

Przedstawiciele Konfederacji w kancelarii Nawrockiego? Bosak odpowiada