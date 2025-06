Artykuł 117 Kodeksu karnego

Nawet gdyby uznać, że Iran faktycznie był o krok od uzyskania zdolności do wyprodukowania znaczącej liczby taktycznych głowic jądrowych – a jest to wątpliwe i nie tak dawno sceptyczna wobec tego twierdzenia była nawet Tulsi Gabbard, szefowa amerykańskiego wywiadu – to i tak w świetle prawa międzynarodowego agresorem jest Izrael.