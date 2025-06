Tusk konsekwentnie spełnia obietnice. Tylko nie te, które złożył Polakom

A to wtedy, mam wrażenie, rodziło się w szerszej świadomości społecznej przekonanie, że jesteśmy, a właściwie, że powinniśmy być gospodarzami we własnym kraju. Że to nie my jesteśmy dla polityków i przeróżnych inżynierów społecznych, tylko oni są dla nas. Że nie jesteśmy bydłem na ściśle wygrodzonych pastwiskach, które karmi się w zakresie koniecznym do eksploatacji, regularnie strzyże i utrzymuje w przekonaniu, że łańcuch na szyi wisi nam dla naszego dobra, pastuchy są naszymi najlepszymi przyjaciółmi, a drut kolczasty wokół pastwiska jest najlepszym co mogło nas spotkać. A przynajmniej, że być nim nie mamy obowiązku.