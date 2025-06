Nawrocki zwrócił się do Tuska. "Musimy się zacząć do siebie przyzwyczajać"

Piknik "Wygrała Polska" odbył się w Pułtusku.Karol Nawrocki odniósł się do głosów wzywających do ponownego przeliczenia głosów z drugiej tury wyborów prezydenckiej. Zaapelował o to m.in. premier Donald Tusk.

Jednocześnie coraz bardziej otwarcie wzywają do tego politycy koalicji. Do sieci trafiło nagranie, na którym sędzia Igor Tuleya proponuje, by policja na polecenie prokuratora generalnego Adama Bodnara przeliczyła wszystkie głosy. Zdaniem niektórych polityków PiS, taki właśnie je plan środowisk rządowych.

Nawrocki do Tuska: Czas porzucić histerię

– Panie Premierze, przyszły Prezydent Polski nie da zabrać Polsce demokracji i wolności wyboru prezydenta. – My panie premierze, musimy się zacząć do siebie przyzwyczajać, więc czas porzucić histerię i nie niszczyć polskiej demokracji i zacząć współpracować z przyszłym prezydentem na tyle, na ile to będzie możliwe – zwrócił uwagę.

– Tu jest Polska wolna, suwerenna, Polska niepodległa i Polacy, którzy wybrali swojego prezydenta. To nasze wspólne zwycięstwo. To zwycięstwo Polski bezpiecznej, normalnej i ambitnej. To po naszej stronie po 6 sierpnia będzie odpowiedzialność za wspólnotowy dialog. Nasze zwycięstwo jest możliwe też dzięki tym, którzy oddawali swój głos z nadzieją, że kocham Polskę i stworzy z niej wspólną przestrzeń do ważnych i fundamentalnych spraw. Takim chcę być prezydentem. Chcę być prezydentem dialogu. Chcemy zbudować Polskę dla tych, którzy Polskę kochają i szanują – mówił.

"Wygrała Polska". Podziękowania dla wyborców, PiS i Jarosława Kaczyńskiego

Nawrocki mówił również o liderowi obozu PiS Jarosławowi Kaczyńskiego, że zdecydował się na jego kandydaturę.

– Dziękuję za odważną decyzję Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i całego kierownictwa. Dziękuję wszystkim parlamentarzystom i działaczom, że przez osiem miesięcy wspieraliście kogoś, kto nigdy nie był członkiem waszej partii – podkreślił Nawrocki.

– Dziękuję za to, że byliście odważni i zdeterminowani. Gwarantuję, że po 6 sierpnia zobaczycie wszyscy prezydenta pracowitego, który nie będzie czekał z realizacją programu. Już 7 sierpnia wyjdę z konkretnymi inicjatywami. Nie dam oszukać Polaków – zapowiedział Nawrocki.

Prezydent elekt: Obiecuję, że będę głosem Polek i Polaków

– Jesteśmy takim narodem, któremu jeśli chce się zabrać wolność i suwerenność, to jesteśmy coraz silniejsi. Obywatelski ruch doprowadził do tego, że 6 sierpnia złożę zaprzysiężenie i zostanę prezydentem Polski. Obiecuję, że będę tylko i aż Waszym głosem – głosem Polek i Polaków, który słucha i realizuje polską rację stanu. Będziemy budować Polskę bezpieczną ze swoimi aspiracjami. Z głębi serca dziękuję za to, że nigdy nie zwątpiliście w nasze wspólne zwycięstwo. Dziękuję wszystkim tym, którzy wpłacali środki finansowe. Wszystkim tym, którzy sprawili, że mogłem przejechać 100 tys. km po całej Polsce. Byliście moim paliwem w tej kampanii wyborczej i za to Wam dziękuję – powiedział Nawrocki.

