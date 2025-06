"Powód do dymisji premiera". Zandberg: To jest kompromitujące dla rządu i Tuska

Roman Giertych nie ustaje w tworzeniu coraz dziwniejszych teorii na temat tego, w jaki sposób rzekomo sfałszowano wybory prezydenckie. Podczas środowej wizyty w programie Moniki Olejnik mecenas stwierdził, że "obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny przejęte przez ludzi typu pana Olszańskiego". Przypomnijmy, że Wojciech Olszański, jeden z liderów ruchu Braci Kamraci, został niedawno zatrzymany przez policję pod zarzutem popełnienia "przestępstw z nienawiści", a także przestępstwa nawoływania do przemocy.

Zandberg: Kompromitacja KO

Suchej nitki na teoriach Giertycha nie zostawił Adrian Zandberg. Polityk partii Razem, który już kilkukrotnie krytykował posła KO za jego nieodpowiedzialne wypowiedzi, stwierdził. że zarówno adwokat, jak i inni politycy partii Donalda Tuska powtarzają "coraz dziwniejsze opowieści".

– To jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale też chciałem zwrócić uwagę, że dosyć kompromitujące dla strony rządowej. Bo jeśli prawdą byłoby to, co pan mecenas Giertych opowiada światu, czyli że mamy do czynienia z jakimś spiskiem, w którym kilkanaście tysięcy osób jest zaangażowanych, żeby z premedytacją wpłynąć na wynik wyborów, czyli tak naprawdę zaatakować polskie państwo, jeżeli to jest prawda, to to jest kompromitujące dla rządu i Donalda Tuska – powiedział na antenie Radia Zet.

– Czy to oznacza, że jest spisek w Polsce, w który jest zaangażowane kilkanaście tysięcy ludzi, ale polskie służby nie zauważyły tego spisku? Czy to znaczy, że w takim razie na terenie Polski służby w ogóle nie kontrolują sytuacji i nie są w stanie przeciwdziałać np. działaniom obcej agentury? Jeśli by tak było, jeśli to by było prawdą, to moim zdaniem to byłby powód do dymisji premiera – dodał poseł Razem.

