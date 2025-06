"Ciekawe i znamienne". Bosak o ponownym liczeniu głosów w wyborach

Politycy Koalicji Obywatelskiej, na czele z Romanem Giertychem, domagają się ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Jak dotąd taka procedura miała miejsce w kilku komisjach. W części z nich głosy były policzone na niekorzyść Karola Nawrockiego, w innych – na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego.

Nawrocki skorzysta na ponownym liczeniu?

Jak uważa Krzysztof Bosak, działania części polityków KO w sprawie wyniku wyborów to szkodzenie państwu oraz własnym wyborcom.

– Myślę, że wszyscy, którzy wówczas uwierzyli takim partiom, jak Lewica, PSL, PO czy Polska 2050 mają prawo czuć się oszukani. Dlatego, że obiecywano im porządek w państwie, respektowanie reguł, a dostali coś przeciwnego i właśnie w tej chwili to widzimy. Muszę nadmienić, że choć cała ta retoryka podejrzeń, propagandy i destabilizowania nastrojów społecznych mi się nie podoba, to dobrze, że SN – akurat izba, której ci ludzie nie lubią – sprawdza po kolei te wszystkie protesty wyborcze, zleca w różnych miejscach przeliczenia głosów – powiedział na antenie Radia Plus.

– Ciekawe i znamienne jest to, że tam, gdzie te głosy zostały ponownie przeliczone, już w wielu miejscach, okazało się, że były źle wyniki policzone, ale na niekorzyść Karola Nawrockiego. […] Myślę, że finalnie Karol Nawrocki może po tym całym sprawdzaniu wyników wyjść jeszcze bardziej umocniony – dodał wicemarszałek Sejmu.

Przypomnijmy, że spór o wybory prezydenckie przybiera na sile. Po wczorajszych oświadczeniach części sędziów SN oraz byłych prezesów TK, jak również w kontekście coraz częstszych wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, w których negatywnie oceniają podejmowane próby podważenia wyniku wyborów prezydenckich, głos zabrał premier Donald Tusk, który wydał koalicjantom "wytyczne".

