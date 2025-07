Rzecznik rządu: Nie podważaliśmy wyniku. Co pisali Tusk i Sikorski?

Sąd Najwyższy na posiedzeniu całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjął uchwałę o stwierdzeniu ważności wyborów Prezydenta RP. – Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyboru Karola Nawrockiego – przekazał prezes Izby Kontroli Krzysztof Wiak.

Komentując decyzję SN Marszałek Sejm Szymon Hołownia stwierdził we wtorek, że "są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN", ale "nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy". Z tego powodu 6 sierpnia zostanie zwołane Zgromadzenie Narodowe, przed którym Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta kraju.

Szłapka: Premier i ministrowie nie podważali wyniku wyborów

Do sprawy wyniku wyborów odniósł się w środę na antenie RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Nikt z członków rządu czy pan premier nie podważał wyników tych wyborów. To, co było kwestią absolutnie do sprawdzenia i do rozwiązania i tym się zajmował pan minister Adam Bodnar w funkcji prokuratora generalnego (…) było sprawdzenie, do jakich nieprawidłowości doszło i wyjaśnienie ich – powiedział minister do spraw europejskich.

– To będzie oczywiście jeszcze trwało – dodał.

Tak o wyborach pisali Tusk i Sikorski

Tymczasem 21 czerwca premier Donald Tusk zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta elekta Karola Nawrockiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W swoim wpisie szef rządu po raz kolejny poruszył temat drugiej tury wyborów prezydenckich i ponownego przeliczenia głosów. Zasugerował, że do dziś nie znamy prawdziwych wyników głosowania.

"Panowie Andrzej Duda, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński – nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania?" – zapytał premier na platformie X, po czym dodał: "Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać".

twitter

Tego samego dnia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał na platformie X: "Nie ufam, że misjonarze Ordo Iuris bezstronnie orzekną o uczciwości wyborów. Przypominam, że sąd prawomocnie orzekł, że miałem prawo nazwać ich fundamentalistyczną sektą".

twitterCzytaj też:

"Chcę wyrazić uznanie". Poseł PiS chwali HołownięCzytaj też:

"To woła o pomstę do nieba". Polityk PO o decyzji SN