"Chcę wyrazić uznanie". Poseł PiS chwali Hołownię

Sąd Najwyższy na posiedzeniu całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjął uchwałę o stwierdzeniu ważności wyborów Prezydenta RP. – Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyboru Karola Nawrockiego – przekazał prezes Izby Kontroli Krzysztof Wiak.

Komentując decyzję SN Marszałek Sejm Szymon Hołownia stwierdził we wtorek, że "są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN", ale "nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy". Z tego powodu 6 sierpnia zostanie zwołane Zgromadzenie Narodowe, przed którym Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta kraju.

Zastrzeżenia Bodnara

Do słów Szymona Hołowni odniósł się w środę minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

– Myślę, że pan marszałek już powiedział, co zamierza zrobić, już podjął decyzję. Myślę, że ta procedura dokonania zaprzysiężenia prezydenta składa się z dwóch etapów. Jeden to jednak orzeczenie Sądu Najwyższego, drugi to zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym – powiedział prokurator generalny na antenie TVN24.

– Co do tego orzeczenia mamy potężne wątpliwości po wczorajszym, nie tylko że orzekała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, ale także ze względu na te liczne nieprawidłowości, które wypłynęły w toku rozpatrywania protestów wyborczych, także w czasie samego posiedzenia SN – podkreślił Bodnar.

Sasin: Jeśli Bodnar ma rację, to ja jestem wicepremierem

Stanowisko prezentowane przez Adama Bodnara skomentował na antenie Programu I Polskiego Radia poseł PiS, Jacek Sasin.

– Jeśli by poważnie traktować te zastrzeżenia pana prokuratora Bodnara, to musielibyśmy powiedzieć, że nie jest on senatorem, a rządu Donalda Tuska też nie ma. Rządzi dalej rząd Mateusza Morawieckiego, ja nie jestem byłym wicepremierem, tylko aktualnym wicepremierem, bo do czasu wyłonienia nowego rządu, pełni tę funkcję rząd poprzedni – powiedział były minister aktywów państwowych.

Sasin zwrócił jednocześnie uwagę na status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. – To ta sama Izba orzekała o ważności ostatnich wyborów parlamentarnych, na podstawie którego to orzeczenia pan Bodnar objął mandat senatora. Słusznie wczoraj któryś z sędziów zadał mu pytanie, czy czuje się neo-senatorem – powiedział parlamentarzysta.

Poseł PiS: To próba osłabienia mandatu Nawrockiego

Jacek Sasin stwierdził, że podważanie wyniku wyborów prezydenckich służy osłabianiu autorytetu głowy państwa.

– To jest dzisiaj taka próba rzeczywiście osłabienia mandatu wyborczego prezydenta Karola Nawrockiego. Ta władza się szalenie przestraszyła tego zwycięstwa – zresztą słusznie, bo prezydent Nawrocki na pewno będzie stał na straży interesu Polek i Polaków, interesu Polski, a ta władza ten interes Polski roztrwania. Więc na pewno boją się, że będą mieli człowieka, który będzie im patrzył na ręce – powiedział parlamentarzysta.

– Po tej władzy można się spodziewać wszystkiego, co najgorsze, więc nie mogę powiedzieć, że się niczego nie spodziewam. Natomiast jestem przekonany, że ta ceremonia zaprzysiężenia 6 [sierpnia] nastąpi. Prezydent Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta Rzeczypospolitej zgodnie z wolą Polaków wyrażoną w wolnych wyborach – mówił Sasin.

Jednocześnie poseł PiS wypowiedział się pochlebnie o decyzji Szymona Hołowni ws. odebrania przysięgi od Karola Nawrockiego.

– Chcę też wyrazić uznanie dla marszałka Hołowni za jego propaństwową postawę. Nie dał się wykorzystać jako marionetka w rękach Donalda Tuska, w jego próbie przeprowadzenia w Polsce zamachu stanu. Myślę, że możemy być z tej postawy pana marszałka wszyscy zadowoleni – powiedział Jacek Sasin.

