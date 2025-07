PiS chce referendum. Bosak: Marketing polityczny

Podczas niedzielnej konferencji prasowej na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Rosówku (woj. zachodniopomorskie), Jarosław Kaczyński oświadczył, że Prawo i Sprawiedliwość zebrało już ponad pół miliona podpisów pod wnioskiem o referendum ws. nielegalnej migracji. Podkreślił, że to nie koniec zbierania podpisów. Niebawem wniosek zostanie złożony.

– Referendum [w sprawie polityki migracyjnej – przy. red.] jest potrzebne. Ludzie powinni się wypowiedzieć – oznajmił prezes PiS.

Bosak uderza w PiS

"Opowiadanie o referendum ws. imigracji przez PiS to jest tylko marketing polityczny. Już było jedno referendum w tej sprawie, zrobione gdy rządzili, co nie przeszkodziło im prowadzić skrajnie proimigracyjnej polityki na rynku pracy w tym samym czasie!" – skomentował na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji nawiązał do referendum, które odbyło się 15 października 2023 r., wraz z wyborami parlamentarnymi. Jedno z pytań brzmiało: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

"To rząd PiS zdefiniował linie pt. »Nie bierzemy Afryki i Bliskiego Wschodu, ale dociskamy pedał gazu w Azji Centralnej, Azji Południowej, Ameryce Południowej i próbujemy z Dalekim Wschodem«. Rząd Tuska po prostu nic nie zmienił i utrzymał tę nieoficjalną strategię plus trochę zluzował walkę z nielegalną imigracją (kłamiąc, że ma sukces na tym polu większy, niż rząd PiS). Żeby zrozumieć dramatyzm położenia w jakim jesteśmy musimy zrozumieć że zarówno szefowie PiS jak i PO mają skrajnie krytyczną ocenę rozumu i instynktu politycznego Polaków, dlatego nie mają żadnych zahamowań by kłamać i pozorować ruchy do oporu" – napisał Bosak.

"Co więc powinna robić partia opozycji będąca naprawdę w kontrze do masowej imigracji? Przedstawiać żmudnie szczegółowe rozwiązania rozpoczynające przymykanie rynku pracy, wzmacniające bezpieczeństwo, wzmacniające SG i Policję, zamykające luki w prawie, tworzące podstawy skutecznego reżimu deportacyjnego, upraszczające i skracające procedury" – kontynuował.

"My nad takimi rzeczami pracujemy, już przestawiliśmy do ustaw o cudzoziemcach pakiet mocnych poprawek posła Krzysztofa Mulawy i zwiększamy presję w tych sprawach. Jeśli PiS chce odzyskać wiarygodność w polityce migracyjnej musi zacząć robić to co my, co stanie się zwiastunem innego rządzenia niż ostatnio. Jeśli Polska ma zostać obroniona jako kraj o polskim charakterze społecznym to wyborcy muszą odrzucić wszelką naiwność względem partii w tych kwestiach. Wszystkich partii, nawet włącznie z moją! Piszę absolutnie poważnie. Koniec z zaufaniem na kredyt" – zakończył.

