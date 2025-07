Wielka Brytania i Niemcy podpiszą traktat obronny

Brytyjski premier Keir Starmer i kanclerz Niemiec Friedrich Merz planują podpisać 17 lipca w Londynie nowy traktat, który zawiera zobowiązania do wzajemnego udzielania pomocy w przypadku ataku zbrojnego, a także do wspólnego przeciwdziałania innym potencjalnym zagrożeniom. Będzie to największa umowa między Wielką Brytanią a Niemcami od zakończenia II wojny światowej w 1945 roku.

Brytyjsko-niemiecki sojusz

Według wysokiego rangą niemieckiego urzędnika, traktat jest odpowiedzią zarówno na rosnącą agresję Rosji, jak i coraz większe obawy europejskich sojuszników dotyczące zaangażowania USA w NATO pod rządami prezydenta Trumpa. Porozumienie nie będzie zastępować zobowiązań sojuszniczych z innymi państwami.

Jak zauważa Bloomberg, element obronny jest szczególnie ważny dla Berlina, ponieważ Wielka Brytania, obok Francji, jest jedną z dwóch potęg nuklearnych w Europie, podczas gdy Niemcy nie posiadają własnych głowic jądrowych. Jednocześnie, według niemieckiego urzędnika, broń jądrowa nie jest bezpośrednio wymieniona w nowym traktacie.

Jak wynika z oświadczenia biura Starmera, obaj przywódcy zobowiązują się również do stworzenia w ciągu najbliższej dekady nowego systemu rakiet dalekiego zasięgu – Deep Precision Strike.

"Jego zasięg wyniesie ponad 2000 kilometrów (1240 mil), co przyczyni się do rozwoju sektora obronnego Wielkiej Brytanii i Europy dzięki znaczącym inwestycjom przemysłowym” – czytamy w artykule.

Umowa obejmuje również punkty dotyczące handlu, transportu i nielegalnej migracji, będące częścią działań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu Brexitu. Oprócz paktu, Niemcy mają zobowiązać się do uznania ułatwiania nielegalnej migracji do Wielkiej Brytanii za nielegalne, a odpowiednia zmiana przepisów ma zostać przyjęta do końca roku.

