"Powiem brutalnie". Konsternacja po słowach Tuska

W środę premier ogłosił zmiany w składzie rządu. Andrzej Duda dokona zmian w gabinecie Donalda Tuska w czwartek o godz. 15.30.

Wśród nowych ministrów duże zainteresowanie wzbudza Jolanta Sobierańska-Grenda, która obejmie resort zdrowia. W trakcie ogłaszania nowego składu rządu premier Donald Tusk wypowiedział zdanie, które zaniepokoiło środowisko lekarzy oraz ekspertów.

Tusk przesadził?

Szef rządu stwierdził, że w najbliższych dniach resort zdrowia "przejdzie w ręce wyłącznie fachowców od zarządzania całym systemem ochrony zdrowia i że jedynym celem będzie poprawa sytuacji pacjentów".

– Powiem bardzo też brutalnie, nie poprawa sytuacji lekarzy, tylko poprawa sytuacji pacjentów – dodał Tusk.

Politolog dr Magdalena Nowak-Paralusz uważa, że szef rządu nie powinien w ten sposób zwracać się do lekarzy.

– Premier zapowiedział, że nowa pani minister ma przede wszystkim dbać o pacjentów, a nie o lekarzy. Warto jednak zachować ostrożność w formułowaniu takich deklaracji, ponieważ zbyt ostry komunikat może już na wstępie zantagonizować środowisko medyczne, które powinno być naturalnym sojusznikiem resortu zdrowia, a nie jego przeciwnikiem – oceniła w rozmowie z Interią.

Wtóruje jej Damian Patecki z Naczelnej Izby Lekarskiej, który powiedział, że "wbrew temu, co myśli premier Tusk, nam, lekarzom, też zależy na pacjentach". Lekarz deklaruje, że NIL będzie otwarta na współpracę z nową minister.

– Deklarujemy gotowość współpracy z każdym i będziemy chętnie pomagać nowej pani minister, żeby stworzyć system, który będzie jak najlepszy dla pacjentów. Czasami optyka osób zarządzających jest inna niż optyka pacjenta czy pracownika placówki. Na pewno patrząc na to, na jakim jest stanowisku, to powinna mieć duże kompetencje. Pytanie, czy poradzi sobie w roli ministra. To okaże się w praktyce – powiedział.

