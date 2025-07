W Stambule bez przełomu, za to z ważną deklaracją

Spotkanie, które trwało zaledwie około 40 minut, nie przyniosło przełomu w sprawie zawieszenia broni ani pokoju – poinformował ukraiński nadawca Suspilne oraz agencje Reuters i TASS.

1200 jeńców do uwolnienia

Głównym efektem rozmów jest uzgodnienie wymiany większej liczby jeńców wojennych, zarówno wojskowych, jak i cywilów. Według anonimowego źródła cytowanego przez Reuters, obie strony zgodziły się także na przekazanie ponad 1200 osób w ramach kolejnej wymiany humanitarnej.

Szef ukraińskiej delegacji, Rustem Umierow, zaproponował także zorganizowanie spotkania przywódców Ukrainy i Rosji z udziałem prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana oraz prezydenta USA Donalda Trumpa do końca sierpnia. Ukraińska strona zadeklarowała też gotowość do zawieszenia broni, w tym wstrzymania ataków na infrastrukturę krytyczną i cywilną.

Rosja zaproponowała "krótkie rozejmy"

Rosyjska delegacja, reprezentowana przez Władimira Miedinskiego, zasugerowała rozważenie krótkich rozejmów trwających od 24 do 48 godzin, które umożliwiłyby ewakuację rannych i odbiór ciał poległych. Ukraińscy przedstawiciele sceptycznie odnieśli się do tej propozycji, wskazując, że takie krótkie przerwy nie stanowią prawdziwego zawieszenia działań wojennych.

Przed oficjalnymi rozmowami doszło do rozmowy "w cztery oczy" między szefami delegacji. Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan podkreślił, że najważniejszym celem jest zawieszenie broni, które mogłoby otworzyć drogę do trwałego pokoju. Dotychczasowe dwie rundy negocjacji, również odbywające się w Stambule w maju i czerwcu, przyniosły jedynie częściowe efekty w postaci wymiany jeńców i zwrotu ciał poległych żołnierzy. Obie strony wciąż mają rozbieżne stanowiska dotyczące warunków rozejmu, co utrudnia osiągnięcie porozumienia.

