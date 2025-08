"Wynik braku doświadczenia". Kaczyński odpowiada Mentzenowi

Prezes Prawa i Sprawiedliwości był we wtorek gościem partyjnego podcastu. Jarosław Kaczyński mówił m.in. o przyszłości partii, praworządności i "Deklaracji Polskiej". Polityk wskazał, że w Polsce doszło do sytuacji, w której niemal codziennie naruszana jest praworządność. Co więcej, czyni to obóz polityczny, który twierdził, że będzie ją przywracał.

– Wydawałoby się, że pewnie rzeczy są w Polsce jasne. Praworządność różnie bywała traktowana, ale jednak nikt jej w taki sposób, jak w tej chwili, nie deptał. Konstytucja była przestrzegana, choć zdarzały się jakieś naciągnięcia. Nie było jednak takiego jasnego jej łamania (...) Okazało się, że nasza demokracja została zbudowana na słabych podstawach. Musimy ją umocnić. Musimy też umocnić nasze bezpieczeństwo – powiedział Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o Mentzenie

Kaczyński mówił także o "Deklaracji Polskiej" i negatywnej reakcji Sławomira Mentezna. Przypomnijmy, że polityk Konfederacji opublikował na platformie YouTube nagranie, w którym nazwał lidera PiS "politycznym gangsterem". PiS przekonuje, że deklaracja "powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów".

– Zatwierdzenie paktu migracyjnego to rzecz, która postawi nas w wyjątkowo trudnej sytuacji. W perspektywie jest również główny pakt europejski, który będzie zakończeniem naszej niepodległości (...) Chcę budować front patriotyczny. Mam nadzieję, że te pierwsze, bardzo nerwowe reakcje to jest wynik tego braku doświadczenia (...) Jak to często mówię: w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką (...) Czyli nie należy różnego rodzaju nawet bardzo ostrych sformułowań, których tutaj użyto, oczywiście kompletnie oderwanych od jakichkolwiek faktów, pamiętać zbyt długo. My mamy ciągle wyciągniętą rękę, ciągle jesteśmy gotowi rozmawiać – wskazał prezes PiS.

Czytaj też:

Sikorski posunął się za daleko? Szef MSZ nazwał prezesa PiS "cyniczną mendą"Czytaj też:

"Powiedział oczywistą oczywistość". Współpracownik Dudy broni Mentzena