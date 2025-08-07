"Zwolennik teorii spiskowej". Niemiecki dziennik uderza w Nawrockiego

W środę Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Polski. Wydarzenie było szeroko komentowane w kraju. Zostało również odnotowane przez zagraniczne media.

Komentując wczorajsze zaprzysiężenie niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" obawia się, że prezydentura Nawrockiego będzie oznaczała trudne relacje z Berlinem oraz Brukselą. Opisując nowego prezydenta, gazeta stwierdziła, że jest on zwolennikiem "teorii spiskowej". zgodnie z którą "Niemcy wykorzystują UE do represjonowania Polski".

"Z tym prezydentem stosunki z Niemcami i UE również nie będą łatwe. Nawrocki jest zwolennikiem teorii spiskowej, zgodnie z którą Niemcy wykorzystują UE do represjonowania Polski. W kampanii wyborczej rozniecał antyniemieckie resentymenty i obiecywał, że będzie zabiegał o niemieckie reparacje" – czytamy.

"Paraliżująca koabitacja"

Autor komentarza przewiduje, że Polskę czeka "paraliżująca koabitacja między narodowo-konserwatywnym prezydentem a lewicowo-liberalno-konserwatywnym rządem", która z czasem może ulec zaostrzeniu.

"Podczas gdy poprzednik Andrzej Duda nie bez powodu nosił przydomek «długopis», ponieważ podpisywał praktycznie wszystko, co PiS uchwaliło podczas sprawowania rządów, to Nawrocki jest inny. Owszem, jest politycznie wdzięczny swojemu odkrywcy, szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale nie będzie mu tak posłuszny jak Duda" – pisze Stefan Locke.

Dziennikarz uważa, że nowy prezydent Polski może zbudować wokół siebie sojusz prawicowych partii, który umożliwi w 2027 roku przejęcie władzy.

"Partie te, do których oprócz PiS i Konfederacji należy również antysemita Grzegorz Braun, dzięki zwycięstwu Nawrockiego przekonały się, że wspólnymi siłami mogą pokonać liberalny, proeuropejski obóz. Nawet jeśli obecnie publicznie prezentują się jako skłócone, chcą wykorzystać najbliższe wybory parlamentarne, aby ponownie przejąć całą władzę w Polsce" – stwierdził.

