"Rewizjonista Holokaustu". Izraelski portal uderza w Nawrockiego

W środę prezydent złożył uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, a następnie wygłosił pierwsze orędzie.

Podczas przemówienia Nawrocki poinformował, że powoła przy Pałacu Prezydenckim Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa. – Polacy chcą naprawy ustroju państwa – oświadczył. – Zaproszę oczywiście do tej rady przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, akademików, osoby którym troska o państwo polskie i nasz ustrój jest bliska. Wierzę, że Pałac Prezydencki stanie się miejscem dialogu, dyskusji o konsekwentnej naprawie ustroju Rzeczypospolitej – mówił.

"Rewizjonizm Holokaustu częścią kampanii"

Słowa nowej głowy państwa polskiego nie przekonały jednak dziennikarzy znanego izraelskiego portalu Times of Israel. "Konserwatysta Karol Nawrocki, który uczynił rewizjonizm Holokaustu częścią swojej kampanii, zainaugurował w środę swoje urzędowanie jako prezydent Polski, co może poprowadzić kraj w bardziej nacjonalistycznym kierunku i podać w wątpliwość zdolność do przetrwania centrowego rządu Donalda Tuska" – twierdzi redakcja serwisu.

Podobnych słów wobec Nawrockiego użyto na wirtualnych łamach portalu również w czerwcu br., tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w Polsce.

Times od Israel przypomina, że nowy prezydent otrzymał poparcie od PiS, które – zdaniem serwisu – "promowało narracje historyczne o polskim cierpieniu i oporze wobec nazistów, jednocześnie dyskredytując badania na temat polskiego antysemityzmu i Polaków, którzy zabijali Żydów".

Izraelski portal o działalności IPN: Nacjonalistyczna narracja

Portal podkreśla również, że Karol Nawrocki był prezesem IPN, który – według izraelskich dziennikarzy – ma opinię instytucji propagującej "nacjonalistyczną narrację o Holokauście w czasie rządów PiS".

Times of Israel wskazuje na sprawę sądową Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, którzy zostali pozwani za informacje zawarte w książce "Dalej jest noc". Historycy ostatecznie wygrali sprawę w apelacji w 2021 roku, co – zdaniem serwisu – "wywołało wściekłość niektórych prawicowych polityków, jak Nawrocki".

Izraelski portal podkreśla również, że Karol Nawrocki zabiegał o głosy elektoratu Grzegorza Brauna, "kandydata skrajnej prawicy, który uczynił antysemityzm wyróżnikiem swojej kampanii".

Czytaj też:

"Niepokojące". Kidawa-Błońska zdegustowana sytuacją w SejmieCzytaj też:

"Obawiam się". Zaskakujące słowa Wałęsy o Nawrockim