Listy do redakcji (33)

Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne
Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile. Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: [email protected].

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją 1 sierpnia wieczorem, w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, miało miejsce spotkanie wszystkich pokoleń warszawiaków i przybyłych z całego kraju polskich patriotów. Przez dwie godziny na placu Józefa Piłsudskiego rozbrzmiewały piosenki, przypominając walkę naszych ojców i dziadów o wolną Ojczyznę.

