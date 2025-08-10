Listy do redakcji (33)

Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile. Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: [email protected].
Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki
Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją 1 sierpnia wieczorem, w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, miało miejsce spotkanie wszystkich pokoleń warszawiaków i przybyłych z całego kraju polskich patriotów. Przez dwie godziny na placu Józefa Piłsudskiego rozbrzmiewały piosenki, przypominając walkę naszych ojców i dziadów o wolną Ojczyznę.