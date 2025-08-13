Semka spotkał się z papieżem. Poprosił o modlitwę za sprawiedliwy pokój dla Ukrainy

Piotr Semka, publicysta "Do Rzeczy", w środę wziął udział w audiencji generalnej papieża Leona XIV w Auli Pawła VI w Watykanie. Piotr Semka poinformował na platformie X, że poprosił Ojca Świętego o modlitwę za sprawiedliwy pokój dla Ukrainy przed spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

– Miłym obyczajem Ojca Świętego jest to, że po zakończeniu audiencji generalnej, kieruje swoje kroki w kierunku osób, które poruszają się na wózkach. Ponieważ miałem okazję przez chwilę rozmawiać z papieżem Leonem XIV, to wykorzystam to do poproszenia go, aby w osobistej modlitwie polecił kwestie sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. Szczególnie, że w najbliższych dniach dojść ma do spotkania między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem – powiedział publicysta w rozmowie z DoRzeczy.pl.

Piotr Semka poinformował że Ojciec Święty opowiedział, że "kwestia sprawiedliwego pokoju jest dla niego najważniejszą kwestią".

W piątek na Alasce szczyt Trump – Putin

W piątek prezydenta USA Donald Trump spotka się na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Donald Trump stwierdził kilka dni temu, że rozmowy z Władimirem Putinem będą spotkaniem "rozpoznawczym" w ramach starań o zawieszenie broni w wojnie Rosji z Ukrainą. Spotkanie na Alasce będzie pierwszym Donalda Trumpem z Władimirem Putinem w drugiej kadencji prezydenta USA. Przywódcy wielokrotnie rozmawiali przez telefon, choć nie wszystkie rozmowy te były oficjalnie ujawniane.

Zełenski w Berlinie

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywa w Berlinie, gdzie spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem przed wideokonferencją z przywódcami Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Unii Europejskiej, która rozpocznie się o godz. 14:00. W wideokonferencji weźmie udział również sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Prezydent USA Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance dołączą do rozmowy o godz. 15:00.