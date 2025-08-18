Zełenski ocenił rozmowę z Trumpem. "Może nawet najlepsza w historii"

W poniedziałek o godz. 19:15 czasu polskiego w Gabinecie Owalnym w Białym Domu rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa prezydentów USA i Ukrainy miała dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Później, tuż przed godz. 21:00 czasu polskiego Trump i Zełenski spotkali się z europejskimi liderami. Wśród nich znaleźli się: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Zełenski: Wszyscy chcemy zakończyć tę wojnę

– Rozmowa z prezydentem Trumpem była bardzo dobra, może nawet najlepsza w historii. Wszyscy chcemy zakończyć tę wojnę. Będziemy rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa. To jest niezmierne ważne, że USA dadzą tak silny sygnał i są gotowe na gwarancje bezpieczeństwa – powiedział Wołodymyr Zełenski na początku spotkania w gronie europejskich liderów.

Prezydent Ukrainy poinformował, że amerykański przywódca próbuje zorganizować trójstronne rozmowy. Wyraził przy tym nadzieję, że sam Trump weźmie w nich udział. – Cieszę się, że poruszyliśmy ten temat w rozmowach z prezydentem Trumpem. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązania, a wszystkie wrażliwe kwestie, takie jak sprawy terytorialne, omówimy na poziomie przywódców podczas trójstronnego spotkania. Prezydent Trump zadeklarował, że postara się zorganizować takie spotkanie, choć nie potwierdził jeszcze, czy będzie w nim osobiście uczestniczyć. Jeśli tak się stanie, to Ukraina będzie z tego powodu bardzo szczęśliwa – mówił Zełenski.

Podkreślił, że obecnie najważniejszą kwestią jest wymiana jeńców wojennych oraz sprowadzenie ukraińskich dzieci, które Rosjanie uprowadzili z terenów okupowanych.

Ponownie podziękował pierwszej damie USA Melanii Trump za list, który skierowała do Władimira Putina. Pismo dotyczyło dramatycznej sytuacji tysięcy ukraińskich dzieci, które po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. zostały uprowadzone z terenów okupowanych i przewiezione w głąb Federacji Rosyjskiej.

